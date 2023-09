Han pasado ya dos meses desde que el nombre de Daniel Sancho saltara a la palestra por el presunto crimen cometido en Tailandia. Según él mismo confesó a las autoridades tailandesas habría matado al cirujano Edwin Arrieta para después desmembrarlo y espaciar sus restos por la isla. Desde entonces, y hasta la llegada del juicio, el chef permanece encerrado en la cárcel de Koh Samui. Aunque son varios los giros que ha ido dando este atroz entramado, en los últimos días ha sonado con fuerza el nombre de Alba Diéguez.

Daniel Sancho siendo arrestado por la policía tailandesa / Gtres

Ha trascendido que el cocinero y su antigua novia, Laura, terminaron su relación sentimental antes de que éste pusiera rumbo al destino en el que ahora permanece encarcelado. Poco después, el hijo del conocido actor Rodolfo Sancho habría vuelto a ilusionarse en el amor e inició un romance con Alba. El periodista Saúl Ortiz , que ha sido quien estaba al tanto de este triángulo amoroso, ha confirmado que tanto Laura como Alba coincidieron el pasado viernes en el festival de música El Jardín de las Delicias, en Madrid: «La relación entre ellas podría considerarse de tensa cordialidad», ha asegurado.

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

Esta información coincide con la que, a mediados de agosto, dio el programa Fiesta de Telecinco. El formato aseguró que Daniel tenía una relación sentimental que no era Laura. Al añadirse este dato al caso Sancho, Alba Diéguez ha tomado una drástica decisión con el fin de proteger su imagen y privacidad. El movimiento que ha realizado Diéguez tiene que ver con las redes sociales. Se ha privatizado su cuenta. Si bien antes la tenía pública ahora le ha dado al botón de «privado» para evitar así exponerse más.

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho / Redes

Inesperado movimiento

El próximo 30 de septiembre es un día muy especial en la prisión de Koh Samui, lugar en el que se encuentra Daniel Sancho. Por el cumpleaños de la reina de Tailandia, Sirikit concede un privilegio anual a los reos del país y les ofrece tener un vis a vis especial con sus seres queridos. Día en el que los prisioneros pueden tener un acercamiento con sus seres queridos sin cristales de por medio. Sin embargo, solo se podrían beneficiar de este encuentro aquellos que tengan buen comportamiento entre rejas. A tan solo unos días de que se lleve a cabo, el diario ABC ha confirmado que Daniel Sancho no ha solicitado este vis a vis. De esta manera, no se reencontrará con Silvia Bronchalo. Aunque no han trascendido los motivos por los que no quiere estar cerca de su madre, esta decisión dejaría entrever que la relación entre ellos no atraviesa su mejor momento.

Bronchalo es la única familiar del preso que se encuentra en el país asiático. Su padre Rodolfo regresó a España hace, aproximadamente, 15 días, después de estar junto a sus abogados. Tiempo en el que pudo ver a su hijo después de todo lo ocurrido.