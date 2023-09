Rodolfo Sancho regresa a España tras visitar a su hijo en la cárcel

El pasado domingo 3 de septiembre fue una fecha importante para Rodolfo Sancho porque aterrizó en Tailandia, donde viajó para organizar unos asuntos relacionados con la estancia de su hijo en la cárcel de Koh Samui. Carmen Bafalgón, una de sus portavoces oficiales, aseguró que el actor iba a pasar unos días en Bangkok antes de reencontrarse con Daniel Sancho y fue justo así. Después de solucionar unas cuentas pendientes que todavía no han visto la luz, el mítico artista se trasladó hasta la prisión donde cumple condena Daniel Sancho de forma preventiva.

El comportamiento de Rodolfo Sancho ha llamado mucho la atención porque sus primeras declaraciones resultaron bastante frías. «Los que creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida: o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas», dijo exactamente. Más adelante rectificó y explicó que su actitud era fruto de la tensión y de los nervios que tenía por reencontrarse con su hijo Daniel.

Rodolfo Sancho llega a la cárcel de Tailandia / Gtres

«Sabéis que en realidad yo siempre he tenido una sonrisa para la prensa», declaró. Muchos periodistas reconocieron que tanto el actor como toda su familia siempre se habían caracterizado por tener buena relación con los medios. Rodolfo Sancho aprovechó para expresar sus condolencias y su «más sentido pésame» al entorno de Edwin Arrieta, el cirujano al que mató Daniel Sancho. La policía tailandesa le acusa de haber cometido el crimen de forma premeditada y cuenta con un plazo de 84 días para concluir la investigación. Si logran demostrar su teoría el joven cocinero podría ser condenado a pena de cárcel.

Rodolfo Sancho pone fin a su estancia en Tailandia

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho / Redes

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, llegó a Tailandia el 17 de agosto y se alojó en un hotel que está a 20 minutos de la cárcel de Koh Samui, donde se encuentra su hijo. El resort que ha escogido se llama Samui Bayview Resort & Spa y tiene un precio que oscila entre los 50 y los 70 euros la noche. Su estrategia ha sido diferente a la que ha seguido Rodolfo Sancho, a pesar de que ella también ha hablado con la prensa en varias ocasiones. Rodolfo se comprometió a dar unas declaraciones en la puerta de la prisión y así lo hizo.

El veterano actor ha puesto fin a su estancia en Tailandia, donde ha estado acompañado en todo momento de Marcos García Montes, uno de sus abogados. Según ha declarado para la agencia EFE, vuelve «tranquilo» a España porque se ha dado cuenta de que su hijo está recibiendo un buen trato en prisión. Ha tenido varios encuentros con él que le han dejado mucho más calmado, por eso ha cambiado de actitud y ahora vuelve a ser amable con los reporteros.

Las palabras del actor antes de regresar a España

Haciendo gala de la cercanía que le caracterizaba antes de que su hijo acabase con la vida de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho ha dado unas nuevas declaraciones. «Estoy gratamente sorprendido, me he quedado muy tranquilo. Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable , que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país», ha explicado desde el aeropuerto de Bangkok antes de coger el avión que le traerá de regreso a España.

Xenia Tostado posando con Rodolfo Sancho / GTRES

A sus 48 años, Rodolfo ha tenido que enfrentarse a una situación que nunca hubiera esperado. Aterrizará en Madrid, pero está previsto que seguidamente ponga rumbo a Fuerteventura, donde vive con su novia, la también actriz Xenia Tostado. Tienen una hija en común a la que están intentando mantener al margen de todo.