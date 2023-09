Rodolfo Sancho pone rumbo a Tailandia para reencontrarse con su hijo Daniel

Rodolfo Sancho ha puesto rumbo a Tailandia para reencontrarse con su hijo. Daniel Sancho se encuentra en prisión desde que confesó el asesinato de Edwin Arrieta y hasta la fecha su padre no ha podido desplazarse hasta la cárcel de Koh Samui. Silvia Bronchalo fue la primera en llegar y ya ha tenido varios encuentros con el joven cocinero. Rodolfo ha tardado un tiempo porque estaba solucionando unos asuntos relacionados con el futuro de Daniel.

Rodolfo Sancho vive en Fuerteventura desde que su novia, la actriz Xenia Tostado, se quedó embarazada y tuvieron a su primera hija en común. El pasado viernes 1 de agosto, Rodolfo se trasladó a la capital para hacer escala y coger un avión directo a Tailandia. El artista ha viajado junto a su abogado, el letrado Marcos García Montes.

El comportamiento de Rodolfo Sancho en el aeropuerto

Rodolfo Sancho en un evento en Madrid / Gtres

Durante todo este tiempo, Rodolfo Sancho ha mantenido siempre la misma línea: no ha querido hablar con ningún periodista de forma pública, pero sí ha nombrado a una portavoz oficial. El actor confía en Carmen Balfagón, abogada y criminóloga. Carmen ha participado en varios programas de Telecinco y de otras cadenas de televisión y ha dejado claro cuál era la postura de Rodolfo. Se ha comprometido a hacer unas declaraciones cuando llegue a Koh Samui, pero ha pedido que los reporteros que están esperándole en las puertas de la prisión sean lo más discretos posibles.

Rodolfo Sancho teme que su popularidad sea un inconveniente para el proceso judicial que está atravesando su hijo Daniel. Lo cierto es que cada vez me la luz más detalles, como por ejemplo que el joven tardó en juntarse con el resto de presos porque pasó un tiempo en la enfermería. Fuentes oficiales aseguran que las autoridades tailandesas están tratando el caso de Daniel Sancho con mucha delicadeza, pues no pueden permitirse que al joven le suceda nada. Por su parte, la familia de Edwin Arrieta insiste en que no quieren que se aplique la pena de muerte, pero sí la cadena perpetua.

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho / Redes

Durante todo este tiempo Rodolfo Sancho ha estado en Fuerteventura y no ha hablado públicamente. Ha viajado a Tailandia acompañado de su abogado y lo único que se ha limitado a decir es «gracias». Se ha comprometido a pronunciarse cuando pueda hacerlo, pero según ha contado en estos momentos no está en disposición de hacer ningún comentario.

El reencuentro con Silvia Bronchalo sigue en el aire

Silvia Bronchalo en Tailandia / Mediaset

Silvia Bronchalo llegó a Tailandia el 17 de agosto y se está hospedando en Samui Bayview Resort & Spa, un hotel situado a 20 minutos de la cárcel donde está su hijo. Apenas sale de su habitación porque no quiere que ningún fotógrafo pueda capturar ninguna imagen y todas las informaciones que giran alrededor a ella son un misterio. Por eso todavía no se sabe a ciencia cierta si Silvia regresará a España o si coincidirá con Rodolfo Sancho en Tailandia.

El padre de Daniel Sancho ha prometido que hablará, pero todavía no es el momento y prefiere guardar silencio hasta que tenga la situación controlada. Se ha dejado ver en el aeropuerto de Madrid y no ha esquivado a los reporteros, de hecho ha mantenido una actitud amable y cordial. En las próximas horas aterrizará en el país donde se encuentra su hijo y podrá visitarle a partir del lunes 4 de septiembre, pues la cárcel de Koh Samui no acepta visitas los fines de semana.