Si en Tailandia existe el secreto de sumario, las autoridades no lo están llevando a cabo con el caso de Daniel Sancho. Desde el primer día, los medios locales han proporcionado todo tipo de información acerca del asesinato de Edwin Arrieta. Incluso, han permitido al presunto culpable ponerse en contacto con los medios españoles y, en tono tranquilo, desvelar lo bien cuidado que está. Algo completamente extraño y absolutamente impensable en nuestro país. Mientras la investigación sigue su curso y el joven de 29 años se encuentra en prisión provisional a espera del juicio, se van conociendo más novedades.

Las condiciones de Sancho en la cárcel

La última información que ha llegado desde Tailandia la ha dado El programa del verano, que ha podido ponerse en contacto con el director de la cárcel de Koh Samui, quien ha desvelado cómo están siendo los primeros días del hijo del actor español en prisión. El chef está compartiendo celda con cinco personas más, las cuales no tienen camas, sino colchonetas para descansar. Además, el máximo responsable también ha informado que Daniel está siendo tratado muy bien y que en las últimas horas le han visto algo «nervioso», probablemente al ser consciente de la situación a la que se enfrenta.

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

En estos momentos, Sancho se encuentra en régimen de aislamiento debido a las medidas por Covid del país. Será el próximo miércoles, cuando se hayan cumplido los 10 días reglamentarios, cuando el joven podrá salir del aislamiento y ver a su familia, aunque solo podrá recibir una visita de 20 minutos a la semana y tendrá derecho a una llamada telefónica también por semana. Según el director de la cárcel, el chef ha mandado un mensaje de tranquilidad a su familia, ha confesado que está mentalmente bien y que le han cortado el pelo. En estos primeros días de prisión, está «cuidado por una enfermera», a la cual ha pedido medicina para sobrellevar el aislamiento.

Daniel Sancho posando en Instagram / Redes sociales

Giro de los acontecimientos: ¿actuó solo?

Desde el día que Daniel Sancho se autoinculpó, toda la investigación se ha centrado en recuperar las partes del cuerpo del cirujano y reconstruir la escena del crimen. Sin embargo, el caso podría dar un giro inesperado al estar cogiendo importancia una nueva teoría: el joven no cometió el crimen solo. «Un hombre solo no puede hacer lo que se supone que ha hecho Daniel. Es difícil, por no decir casi imposible», han opinado los expertos, pues cabe recordar que además del asesinato, el culpable del crimen también habría tenido que descuartizar hasta en 14 trozos el cuerpo y deshacerse de él.

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

Aunque los medios tailandeses están filtrando información, sigue siendo escasa y confusa. Es por ello que la prensa de nuestro país ha podido desplazarse hasta Tailandia y ponerse en contacto con algunos trabajadores locales, quienes han confirmado haber visto al joven acompañado de otro hombre que no era Edwin Arrieta. Se desconoce con quién estuvo el hijo de Rodolfo Sancho durante su estancia en el país, pero podría no haber cometido -presuntamente- el crimen solo.

Se confirman los rumores

El vínculo entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta sigue siendo todo un misterio. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguraba el joven hace unos días. En todo momento, se ha descartado la posibilidad de que tuvieran una relación sentimental e, incluso, el entorno del cirujano ha explicado que sabían que se iba a reencontrar con un español en Tailandia, pero no que tuvieran ningún vínculo más allá de los negocios.

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

La primera teoría es que el joven mató (presuntamente) al colombiano por celos, después se dijo que era cuestión de los negocios que tenían pensado llevar a cabo y ahora, según el Bangkok Post, el hijo del actor español habría confesado haber mantenido «relaciones sexuales» con él. La información que llega hasta nuestro país subraya que sus interacciones comenzaron en la red con «imágenes íntimas», que después de vieron y tuvieron sexo y que todo terminó por parte de Sancho, a lo que el cirujano reaccionó amenazándole con «publicar sus fotos íntimas para hacer temblar las reputaciones de su padre y su abuelo». Habrá que esperar para conocer la verdad de este entramado que está dando la vuelta al mundo.