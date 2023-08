Cómo es el hotel de Silvia Bronchalo en Tailandia: cuánto paga y qué puede hacer

El jueves 17 de agosto Daniel Sancho concluyó con sus diez días de aislamiento en la cárcel de Koh Samui, donde le trasladaron después de haber confesado ser el asesino de Edwin Arrieta. Esto trajo como consecuencia que su madre pudiera ir a visitarle, así que Silvia Bronchalo llegó a la prisión en taxi acompañada de dos hombres: un abogado y un representante de la Embajada de España en Tailandia. Silvia tuvo un encuentro con su hijo que duró 20 minutos y se produjo a través de una mampara, no tuvieron contacto físico.

Silvia Bronchalo, expareja del popular actor Rodolfo Sancho, todavía se encuentra en Tailandia y ha elegido un buen hotel para estar cerca de la cárcel donde se encuentra su hijo. Todavía no ha trascendido cuándo volverá a España, pero fuentes cercanas aseguran que tiene pensado estar allí una buena temporada. Sin embargo, no puede ver a su hijo siempre que quiere porque las visitas están limitadas, por ejemplo los fines de semana no podrá tener ningún encuentro con él.

Daniel Sancho sin camiseta / Instagram

Después de 30 horas de vuelo, Silvia Bronchalo llegó al Samui Bayview Resort & Spa, un hotel que está a 20 minutos en coche de la famosa cárcel de Koh Samui. De momento estará allí, pero tanto ella como Rodolfo Sancho pretenden alquilar una vivienda en la zona para visitar al joven cocinero con frecuencia y para que el resto de la familia tenga un sitio donde quedarse si decide viajar a Tailandia.

El precio del hotel

El hotel que ha elegido Silvia Bronchalo / GTRES

El precio del hotel que ha elegido la madre de Rodolfo Sancho ronda entre los 60 y 70 euros la noche, dependiendo del tipo de habitación. Es un establecimiento de tres estrellas que ofrece varias actividades a sus huéspedes, como por ejemplo excursiones por las colinas de Chaweng Noi. Está muy cerca de una de las playas más concurridas de Koh Samui, pero su ubicación es bastante tranquila.

Casi todos los dormitorios del hotel Samui Bayview Resort & Spa cuentan con vistas al mar, por eso está tan solicitado. Como su propio nombre indica, tiene una zona dedicada únicamente al descanso, con masajistas y varias piscinas de diferentes temperaturas. Eso sin contar la piscina descubierta que tiene disponible para todos los clientes sin coste adicional.

El motivo por el que Silvia Bronchalo no sale de su habitación

Silvia Bronchalo llegando a la cárcel de Koh Samui / GTRES

Jorge Luque, reportero de El Programa del Verano, ha explicado que hay una razón por la que Silvia Bronchalo solo sale de la habitación de hotel para ir a la cárcel y visitar a Daniel Sancho. Tiene miedo de que los paparazzi le hagan fotos, por eso no está haciendo vida en el complejo. «Silvia no sale de la habitación del hotel porque tiene pánico a que le saquen una foto. La prensa española estamos siendo respetuosos pero no tanto la extranjera y de ahí el temor», explica el periodista anterior.

Otro programa de Mediaset, Código 10, ha logrado hablar con Surachate Hakparn, más conocido como Big Joke. Es el número dos de la policía tailandesa y está llevando la investigación del caso de Daniel Sancho. El agente ha explicado cómo son las visitas que recibe el cocinero y gracias a esto el presentador Nacho Abad ha podido transmitir la información.

«Es una comunicación con un cristal. Miembros de la cárcel lo observan todo y lo que me cuentan fuentes de la prisión es que le pregunta qué ha pasado, qué ha hecho, él se justifica, lloran. A la hora y cuarto Daniel Sancho tiene una crisis de ansiedad. Es incapaz de articular palabra y Silvia Bronchalo entra en llanto también», explica el comunicador.