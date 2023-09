Rodolfo Sancho se disculpa con la prensa tras su inesperada actitud

Rodolfo Sancho ya está en Tailandia. El actor llegó el pasado domingo a Bangkok, desde donde viajó hasta Samui, la isla donde se encuentra el centro penitenciario en el que permanece su hijo. El traslado del intérprete tiene como principal objetivo reencontrarse con Daniel, hablar con él y poder diseñar, junto a su equipo de abogados, una estrategia de defensa que consiga una sentencia a su favor. Desde que salió a la luz el crimen por el que está acusado su hijo, Rodolfo optó por el máximo silencio. Un silencio que decidió romper ayer en las puertas de prisión, donde con un tono nervioso e incómodo, pronunció unas palabras que fueron duramente criticadas al instante.

Rodolfo Sancho en Tailandia/ Gtres

«A esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos, llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida: como una desgracia o como un reto. Creo que ya he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mi», sentenciaba. 24 horas después de sus primeras palabras, Rodolfo ha vuelto a la prisión de Koh Samui y, reculando con la actitud que intentó transmitir ayer, ha querido pedir disculpas, matizando y confesando que está atravesando un momento muy duro con motivo de lo ocurrido. «Bueno, como os imagináis ayer salí de un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé», comenzaba a explicar, añadiendo que él siempre ha tenido una sonrisa para la prensa.

Continuaba expresando que la actitud que mantuvo durante su primer acercamiento con los medios la define como un «mecanismo de autodefensa» que utiliza única y exclusivamente para sentirse fuerte y firme durante todo el proceso judicial al que se está enfrentando su hijo desde que se entregó como autor del asesinato de Edwin Arrieta. A esta inesperada disculpa, Rodolfo ha querido añadir que a partir de ahora, pone a la disposición de la prensa a Carmen Balfagón, la portavoz de la familia encargada de informar de las novedades relevantes del caso, al igual que a todo su equipo jurídico, al que se acaba de unir Marcos García Montes, uno de los abogados más conocidos del país.

Imágenes de Rodolfo Sancho en Tailandia emitidas por ‘El programa del verano’/ Mediaset

Tal y como han informado en El programa del verano, el espacio televisivo que ha emitido las imágenes donde el intérprete pide perdón por su actitud, la embajada de España ha concedido un permiso especial a Rodolfo para que entre junto a su equipo de abogados cada día a hablar con su hijo, desde donde escucharán su versión de los hechos y planearan una defensa clara y concisa. Precisamente fue García Montes el que ayer, sin entrar en mayor detalle, explicó que la estrategia que seguirán está diseñada en base a la policía tailandesa, la cual comenzarán a contrastar en cuanto tengan oportunidad.

Antes de que Rodolfo Sancho llegara a Tailandia, era Silvia Bronchalo la que visitaba cada día a Daniel pero, ni ayer ni hoy, ha habido rastro de ella en las inmediaciones del centro. Se desconoce si el único motivo es no coincidir con el actor, al igual que tampoco se tiene constancia de si regreasara a España en los próximos días, siendo así relevada por su ex pareja.