Las figuras claves en la defensa de Daniel Sancho

Fue el pasado día 12 cuando el caso de Daniel Sancho, quien continua en prisión por el presunto asesinado y desmembramiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país, hace escasas semanas; dio un giro de ciento ochenta grados en lo que a la defensa del chef se refiere. Pues, Ramón Chipirrás, portavoz de su padre, el actor Rodolfo Sancho, confirmó que habían prescindido de los servicios del despacho de Fernando Oca en Bangkok, quien hasta ahora, bajos los mandos del letrado Kunh Anan, había velado por los intereses de Daniel. «Se ha dejado de trabajar con el despacho de Don Fernando Oca, agradeciendo, como no puede ser de otra manera, el trabajo realizado hasta ahora tanto por Fernando Oca como por el letrado Kunh Anan», expresó.

La decisión, según trascendió, vendría motivada por un duro enfrentamiento entre los dos equipos de abogados de Daniel y Rodolfo, y por el reclamo, en primera instancia, de Marcos García, el abogado de los famosos, a Fernando Oca y a Kunh Anan por no haber recibido copia de las actuaciones policiales tan pronto como aterrizó en el país asiático tras la detención de Daniel. Algo de lo que el propio Oca se defendió en Espejo Público. «Ni el despacho de Fernando Oca ni el abogado en Tailandia, Khun Anan, han recibido comunicación ni petición ninguna del equipo de Marcos García Montes ni antes ni después de viajar a Tailandia».

Daniel Sancho es arrestado por la policía en Tailandia / Gtres

Así, la pregunta ahora es una: ¿Quién se encarga de la defensa de Daniel Sancho? Por el momento, Marcos García es la sombra de Rodolfo Sancho y de su hijo en Tailandia. De ahí, sus visitas a la cárcel de Koh Samui para conocer, de primera mano, cómo se encuentra Daniel y poder trazar una defensa en torno a su personal. Pero Marcos no puede estar solo. Al no estar colegiado en Tailandia, el abogado no puede ejercer una defensa de Sancho a ojos de la ley.

De esta forma, Marcos se está planteando la creación de «un equipo jurídico nacional, -en los Reinos de Tailandia y España-, e internacional para la defensa de los intereses del ciudadano español». «Después de múltiples contactos en las últimas semanas y asesoramiento por parte de Rodolfo Sancho en nombre de su hijo Daniel Sancho Bronchalo con el abogado Marcos García Montes, han decidido de mutuo acuerdo la creación de un equipo jurídico nacional, -en los Reinos de Tailandia y España- e internacional para la defensa de los intereses del ciudadano español», señalan.

Imágenes de la detención de Daniel Sancho en ‘En boca de todos’ / Cuatro

Carmen Balfagón, la visible en televisión

Al margen de la defensa como tal de Daniel Sancho en los juzgados, está la mediática. Carmen Balfagón, criminalista de profesión, es quien apoya la versión de los hechos de Daniel Sancho en televisión y actúa de portavoz de la familia. «Me pidieron que me hiciera cargo del caso, que intentara averiguar cómo estaba el expediente judicial», desveló en Así es la vida.