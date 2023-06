La ‘terapia de choque’ estival de Mari Ángeles Grajal ante su última polémica sentimental

Han pasado casi dos meses desde que Mari Ángeles Grajal fue señalada como la nueva ilusión de José Gandía. Tras haber permanecido en un hermético segundo plano a raíz de la muerte de Jaime Ostos, todo apuntaba a que la esposa del torero podría haber abierto de nuevo su corazón al empresario. Algo que finalmente ella misma se encargaba de desmentir frente a las cámaras de Gtres, asegurando que «el amor de su vida es Jaime» y que, por el momento, prefiere mantenerse inactiva a nivel sentimental, ya que únicamente «está feliz porque tiene trabajo, salud y amigos». Una serie de factores que parece seguir manteniendo varias semanas después y así lo ha demostrado ella misma durante la entrega de la 14 edición de los Premios Taurinos ABC en Madrid.

Ha sido durante esta misma mañana cuando la que fuera esposa del diestro ha reaparecido en el evento en cuestión ataviada con un espectacular look en color verde con motivos vegetales y detalle de cinturón negro. Una jornada en la que ha tenido oportunidad de enorgullecerse por El Juli, uno de los grandes protagonistas de la cita por excelencia: «El Juli es un pedazo de torero y se merece todos los premios del mundo», comenzaba explicando, para después centrarse en sus planes de cara a los próximos meses de verano: «Estoy en un momento de hacer planes casi cada día. Iré un día a Marbella o por ahí, sí», zanjaba, visiblemente contenta de dar pistoletazo de salida a la temporada estival, aunque prefiriendo que sus quehaceres queden plasmados en el ámbito privado y que no trasciendan a los medios de comunicación. No obstante, si algo tiene claro es que va a estar tanto sola como acompañada en los próximos días. Unas palabras con las que deja entrever que ya cuenta con seres queridos con los que realizar estas escapadas hacia la costa, aunque no ha querido especificar de quién se trata.

De esta manera, sigue en el aire la idea de que Mari Ángeles Grajal podría gozar de algo que va más allá de una amistad con el valenciano. Tanto es así, que la primera vez que la prensa se interesó por su vínculo ella únicamente dijo que todo estaba «bien, muy bien». Sin embargo, unos días después deba un paso atrás y revelaba prácticamente que sigue estando soltera desde que el padre de Jacobo Ostos falleció, prefiriendo no estar vinculada con ningún otro hombre al seguir teniendo presente en sus pensamientos a Jaime, con quien vivió sus últimos días de vida antes de tener que darle el último adiós en pleno viaje de ocio a Colombia. Una muerte que suponía un duro revés tanto para los seres queridos de ella como para los del diestro, que en su día se mostraron visiblemente apenados por todo lo sucedido y dispuestos a llevar la imagen del maestro allá por donde fueran.