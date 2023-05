Arrumacos y mucha complicidad: la nueva ilusión de Mari Ángeles Grajal tras la muerte de Jaime Ostos

La Feria de Abril de Sevilla se ha convertido en el escenario perfecto para pasear su amor. Mari Ángeles Grajal, viuda de Jaime Ostos ha vuelto a recuperar la ilusión con un empresario. En enero de 2022, el torero fallecía a los 90 años de un infarto mientras se encontraba de viaje de placer en Colombia. Estuvieron juntos durante 35 años y se llegaron a casar hasta en dos ocasiones, en 1987 por lo civil y en 2015 por la iglesias. Fruto de su relación nació su hijo Jacobo.

Sin embargo, la neumóloga ha abierto las puertas al amor. Se trata de José Gandía y, junto a Mari Ángeles se ha dejado ver en una de las casetas de la feria donde ambos han derrochado complicidad, han compartido momentos inolvidables y han degustado la gastronomía local. También se ha podido ver a través del reportaje que ha publicado Lecturas cómo José la abraza con cariño mientras disfrutar de una amena conversación.

Pero, ¿quién es José Gandía?

Nació en Tavernes de Valldigna, en Valencia, en 1945, aunque nunca vivió en su tierra, pues sus recuerdos de la infancia están ligados a Marruecos y Marsella, lugares en los que su familia se estableció. Su adolescencia la pasó estudiando en Friburgo (Suiza), en el mismo internado en el que años antes estuvo el rey Juan Carlos.

Cursó la carrera de Económicas en París, Francia y no fue hasta la muerte de su padre cuando regresó a España concretamente se instaló en Sevilla. Enclave en el que regenta una próspera empresa de producción y exportación de frutas. En relación a su pasado amoroso, ha estado casado hasta en tres ocasiones. Actualmente, está divorciado de Macarena, madre de sus dos hijos. Vive en pleno centro de la capital hispalense en un palacete del siglo XVI que perteneció a la Casa de la Moneda.

En una entrevista realizada en 2015, José Gandía se abrió en canal y reveló cuáles fueron los momentos más felices y más tristes de su vida.» Aunque no era consciente de ello, el momento más feliz de mi vida fue el día en que conocí a Macarena, mi mujer. Y tristes, desgraciadamente, he tenido unos cuantos, el día en que mi hermana, a la que estaba muy unido, murió en un accidente en el coche que mi padre le regaló por sus buenas notas. Y el día que mi hijo, muchos años después, sufrió otro accidente de coche y se quedó en silla de ruedas», expresó, muy sincero, en Fruit Today.

Además, confesó en el mencionado medio que pese a haber estudiado economía nunca imaginó su destino laboral. «Sí es cierto, yo no estaba preparado para esto pero las circunstancias familiares me abocaron a este negocio. De repente me encontré sólo, sin padres ni hermanos y un patrimonio agrícola que gestionar. Era cuestión de mirar al futuro y sobre todo, de invertir en investigación de la mano de las universidades más punteras, las americanas», contó.