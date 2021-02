Hace una semana se conocía que el matrimonio de Julio José Iglesias y Charisse Verhaert había llegado a su fin, después de 16 años juntos. Mientras las demandas y contrademandas de uno y otro se dirimen en las Cortes de Miami, y la expareja sigue viviendo bajo el mismo techo, el resto de la familia continúa con su día a día mostrando su apoyo al polifacético cantante. Eso sí, siempre discretos y con buenas palabras hacia ambos. Isabel Preysler desvelaba hace unos días en una exclusiva en la revista ¡Hola!, que su hijo lo estaba pasando mal con su ruptura, pero que «las parejas se desgastan» y dejaba claro que, a pesar de todo, «la relación entre ellos no es mala».

Anoche fue el turno de Tamara Falcó. Su presencia en ‘El Hormiguero’ tenía más relevancia que nunca: era el 70 cumpleaños de su madre y la separación de su hermano les tienen a todos de actualidad. Precisamente el tema del debate en la mesa de actualidad era el trato que se da a los rostros conocidos, y la diseñadora opinaba visiblemente molesta sobre estos últimos días en los que se le ha preguntado precisamente por la separación de Julio José: «Yo quiero mucho a mi cuñada», comenzaba diciendo. «Y es muy difícil que metan todo el día el dedo en la llaga», decía afirmando que si ya de por sí es una situación delicada, más aún «cuando una persona te persigue con una alcachofa».

«La quiero como a una hermana, y es algo que ni siquiera hablas con tus amigos», continuaba diciendo. «A estas alturas una separación en tu familia no es noticia», le decía Cristina Pardo echándole un capote, pero Tamara insistía en que está siendo algo complicado para ello, por el aprecio que le tiene a Charisse. Aún así, la marquesa de Griñón afirmó que suele tomarse bien las preguntas que le hacen porque no se preocupa de leer lo que se dice sobre ella: «Yo voy a mi bola. Me pongo mis airpods y listo. Dice un amigo mío que ‘quien hace lo que debe, con su verdad le vale’».

Las peticiones de Charisse

Fue en agosto cuando Charisse interpuso una demanda de divorcio en Miami. Según lo que alega para hacer sus ‘curiosas’ peticiones para terminar definitivamente su relación con Julio José, la modelo belga dice que cuando le conoció, lo dejó todo cuando para convertirse en ama de casa y eso que «iba camino de una exitosa carrera como modelo, que terminó después de su boda» y que él «es internacionalmente conocido en la industria del entretenimiento». Por eso la todavía mujer de Julio José Iglesias reclama quedarse en la vivienda que ha sido su hogar durante su matrimonio. Una impresionante mansión ubicada en Miami Beach, valorada en un millón de dólares.

Pero además pide una elevada pensión compensatoria de 7.000 euros para «cubrir todas sus necesidades», que incluye: 2.128 euros por impuestos de la casa, 714 euros en comida, 200 para restaurantes y 100 más para el teléfono. También solicita 4.314 euros a repartir entre vacaciones, vestuario y hobbies en general. A lo que habría que sumarle 400 euros en gastos de su vehículo, 700 de seguro médico, 700 para gastar en comida para su mascota y 600 euros en concepto de cuidado personal en los que detalla peluquería, bronceado, bótox y cera depilatoria.

Según la revista Semana, Julio ya ha presentado su ‘contrademanda’ en la que argumenta que no es cierto que su mujer dejara su carrera para convertirse en ama de casa, ya que durante su matrimonio trabajó en distintas campañas publicitarias en España donde siempre era presentada como ‘la mujer de Julio José Iglesias’. En su defensa, el polifacético artista deja claro que muchos de sus bienes fueron adquiridos antes del matrimonio, por lo que, entre otras cosas, Charisse «no tiene derecho a pedir el uso y disfrute de su casa de forma definitiva».