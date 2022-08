Tamara Falcó: Retiro espiritual ante el estreno de su reality

Tamara Falcó está viviendo una de las etapas más felices de su vida. Después de un momento complicado a raíz de la muerte de su padre, Carlos Falcó, el fallecimiento de su tío, el marqués de Cubas y la pérdida de su abuela materna, la marquesa de Griñón está en una etapa tranquila. Muy centrada en sus proyectos profesionales y en su relación con Íñigo Onieva -con el que los rumores de boda son una constante que nunca se ha confirmado-, la aristócrata está feliz.

Más allá de proyectos profesionales, si hay algo que es especialmente importante para Tamara Falcó esto es su fe religiosa. La marquesa de Griñón siempre ha destacado lo importante que es la espiritualidad para ella y no duda en acudir a misa o a retiros religiosos siempre que puede. Y esto es precisamente lo que ha hecho estos últimos días, poco antes del estreno del reality sobre su figura en la plataforma Netflix, que lleva el título de La Marquesa.

Según se ha confirmado, desde el pasado 30n de julio, la marquesa de Griñón se encuentra fuera de España. Tamara ha viajado hasta Bosnia-Herzegovina, en concreto, para visitar el santuario de Medjugorje. Lo ha hecho en compañía de la Red Gospa, con un grupo numerosos de personas entre las que se encuentra su amiga Clara.

El viaje, de perfil discreto, ha tenido salidas desde Barcelona y Madrid y han sido muchas las personas que se han apuntado a este retiro espiritual. El periplo incluía el transporte en grupo de ida y vuelta desde el aeropuerto de Croacia a Medjugorje, alojamiento en un hotel de 4 estrellas situado en el centro de la ciudad en régimen de pensión completa, así como todo el material necesario para los peregrinos a lo largo de su estancia. No se encuentran incluidos los vuelos y su precio es de menos de 500 euros.

La propia Tamara ha querido compartir algunos detalles de este viaje en su perfil de Instagram, donde ha publicado una serie de instantáneas y de vídeos acompañados de unas emotivas palabras: “Han sido unos días maravillosos en @medjugorjeyouthfestival de la mano de la Gospa (La Vírgen en Serbio). He llorado, reído, cantado y evidentemente rezado. Para todos los que estéis leyendo esto es que La Virgen os está invitando a venir… es así como funciona. Yo he tenido la suerte de que mi amiga Clara y mis súper amigos de la Macrofiesta del Rosario me han incluido en su peregrinación. Pero todo ello ha estado organizado por Nikola e Irene que son geniales y lo organizan todo divinamente. Podéis ver su ig en @redgospa y así planear vuestro viaje si queréis con ellos. Os mando a todos un beso enorme desde este sitio maravilloso”, ha declarado la marquesa de Griñón.

Por el momento no se tiene constancia de próximos viajes de la aristócrata, aunque todo hace pensar en que aprovechará el tiempo libre que tenga este verano para disfrutar de la compañía de su familia y hacer alguna escapada con Íñigo Onieva.