No cabe duda de que Tamara Falcó está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida. Con sus recién estrenados 40 años, la marquesa de Griñón puede presumir de ir viento en popa tanto en el ámbito sentimental como en el profesional. Y no es para menos, ya que en la última ocasión hemos podido verla protagonizando la primera firma de su libro en plena Gran Vía de Madrid.

Desde que se alzó como ganadora de MasterChef Celebrity, la trayectoria culinaria de la hija de Isabel Preysler ha ido in crescendo. Tanto es así, que después de haber superado el curso de Le Cordon Bleu para ser chef, Tamara sacó a la luz Las recetas de casa de mi madre, una obra que ha sido todo un éxito y ha recibido la gran acogida de personas de todos los rincones de nuestro país. Motivo por el que, visiblemente nerviosa, Falcó comenzó a atender a aquellos seguidores que hicieron cola durante horas en el centro de la capital haciendo gala de su espontaneidad: “Estoy muy emocionada, que bonito el libro, estoy tan contenta por el equipo, por todo”, confesaba. Pero pese a haberse coronado como la cocinera de la familia, Tamara sigue confiando más en su hermana a la hora de ponerse frente a los fogones en vísperas de Navidad: “Yo creo que me van a meter en la cocina, pero nos vamos a Miami y allí la que mejor cocina es Chabeli”, confirmaba muy sonriente.

Más enamorada que nunca

La alegría si es compartida sabe mucho mejor, y si no que se lo digan a Tamara Falcó. La Marquesa se deshace en elogios cada vez que le mencionan a Íñigo Onieva, y en esta ocasión no iba a ser de otra manera. Y es que ambos se encuentran en un momento de celebraciones, ya que el joven se ha convertido en uno de los promotores del proyecto LuLa cLub, un espacio destinado a eventos y espectáculos que abrió sus puertas el pasado viernes con una previa fiesta que Tamara no quiso perderse.

El proyecto ha llenado de orgullo a la exconcursante de MasterChef, y así se lo ha hecho saber a los diversos medios de comunicación: “Íñigo se lo ha currado y me alegro por ellos, confían mucho en la noche en la Gran Vía, como Madrid está resurgiendo”. Pero la escritora también ha sacado su lado más romántico al hablar de su pareja: “Cuando a la persona que quieres le salen las cosas bien te emocionas mucho”, aseguraba visiblemente feliz. El romance entre ambos parece avanzar con paso firme, y ni esta etapa cargada de trabajo conseguirá que se separen. No obstante, el comienzo de su relación tuvo lugar en plena pandemia, por lo que aún no conocen esa faceta más “ociosa” el uno del otro: “Lo vamos a ir viendo pero le quiero a él, con todas sus cosas. (…) Me gusta salir de vez en cuando, hombre, eso es su trabajo, es distinto, lo que quiero es que esté contento y feliz”, zanjaba, mientras ponía especial confianza en el nuevo negocio de su novio y en su papel: “Me han hecho embajadora”.