Tamara Falcó anunció a principios de 2021 que acababa de comprarse la que iba a ser su primera casa en propiedad en Madrid. Pasados los meses, y cuando está a punto de cumplirse el aniversario de esa gran noticia, unas fotografías de la agencia Gtres demuestran que, según parece, se van a cumplir los plazos de la constructora. Lo que significa que la marquesa de Griñón podría recibir las llaves de su ático a principios de 2022. Tal y como se aprecia en las imágenes, las obras van por muy buen camino y, tras la venta de la primera fase, ya se ha empezado a trabajar también en la segunda.

Hace ya varios meses la propia Tamara mostró en su perfil de Instagram cómo elegía los colores y las calidades tanto de los suelos como de las puertas y la encimera de la cocina, que se la darán completamente amueblada. Esta vivienda promete convertirse en el lugar perfecto en el que comenzar una nueva vida junto a su novio, Iñigo Onieva, con quien la relación marcha por muy buen camino.

Además, la urbanización se encuentra situada muy cerca de Puerta de Hierro, por lo que la `influencer´ a un paso de casa de su madre, Isabel Preysler, con la que vive en estos momentos y de quien ha tratado de no alejarse mucho, tal y como confesó cuando hizo público que se había comprado la casa: “feliz de anunciaros una gran noticia junto a @kronoshomes! Hace un tiempo vi unos pisos que me parecieron de ensueño… Era el nuevo proyecto de @kronoshomes diseñado por Joaquín Torres al lado de nuestra casa familiar… Y por fin, gracias a Dios y después de muchísimo esfuerzo, ¡me he animado a comprar uno!”, comenzaba diciendo para después añadir más detalles: “chiquitito y precioso con todos los detalles escogidos minuciosamente…”.

Todavía se encuentran trabajando en los edificios que conforman la urbanización y se pueden ver algunas grúas, pero se trata solo de ultimar algunos detalles, pues lo que es la fachada exterior se puede apreciar con claridad que ya está lista y las terrazas completamente terminadas. La primera fase, que es la que ha adquirido Tamara del proyecto llamado The Collection, ya está prácticamente finalizada, aunque todavía falta conseguir la célula de habitabilidad cuando el sistema eléctrico se encuentre terminado y se hayan realizado las comprobaciones pertinentes para no dejar al azar ningún detalle.

La urbanización cuenta con varios edificios de cinco plantas y su precio varía según la altura y el tamaño de la vivienda, que va de los dos a los cinco dormitorios. Los áticos son los más demandados, pues desde ellos se tiene unas grandes vistas de la zona. Esto es lo que puede haber animado a Tamara Falcó a hacerse con unos de ellos. El más caro alcanza un precio de 1.516.000 euros y cuenta con 5 dormitorios y tres baños, así como una terraza de 93,65 m2 a los que hay que añadir los 190m2 de vivienda. La marquesa de Griñón también podrá hacer uso de las zonas comunes que incluyen piscina, spa, gimnasio y zona social gourmet. Dado el buen emplazamiento en el que se encuentra, así como el atractivo diseño y la exclusividad que ofrece, es muy grande la demanda que está teniendo esta construcción, que la hija de Carlos Falcó compró sobre plano.