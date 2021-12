Así es el nuevo proyecto de Íñigo Onieva que promete ser un éxito para el ocio nocturno

Ya hace poco más de un año desde que se dio a conocer la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Poco se sabía por aquel entonces de quién era el misterioso chico que había conseguido conquistar el corazón de la marquesa de Griñón, lo que provocó que comenzara una carrera para descubrir algunos detalles sobre su vida entre los que destaca su formación.

El hermano de la actriz Alejandra Onieva se graduó en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, para posteriormente mudarse a Italia y cursar un Máster en Diseño de Transportes. Después pondría rumbo a Londres para seguir con su educación y comenzar un Máster de Diseño de Automóvil. Una serie de estudios que le han convertido en todo un trotamundos y que le han llevado hasta lo más alto dentro del ámbito profesional, habiendo trabajado para grandes empresas de la talla de Seat y Zagato.

No cabe duda de que la trayectoria del novio de Tamara es imparable. Pero lejos de haberse conformado con sus éxitos, el joven ha querido dar un paso más allá y según ha confirmado Hola, se ha convertido en uno de los promotores del proyecto de LuLa cLub. Este se trata de un espacio de eventos y espectáculos que dará el pistoletazo de salida el próximo 10 de diciembre en una de las zonas más concurridas de la capital, concretamente en Gran Vía, 54. No obstante, será mañana mismo cuando se inaugure por todo lo alto con una fiesta privada a la que no faltará el propio Íñigo.

Aunque aún no se sabe mucho más sobre LuLa cLub, ya se espera que se convierta en uno de los locales de moda de Madrid, alcanzando así el status que tuvo la discoteca neoyorquina Studio 54 al acoger a los rostros más conocidos del panorama internacional, entre los que estaba Salvador Dalí. A través de las redes sociales del espacio ya han revelado quiénes serán los DJs encargados de poner música y mucha marcha, y no podían ser otros que los más prestigiosos del momento: DJs Birds of Mind, Iñigo Vontier o Jennifer Cardini.

El ocio nocturno se ha convertido en uno de los más llamativos para Onieva, que anteriormente ya ha formado parte de iniciativas de este calibre en el ámbito de la hostelería. Y es que el actual novio de la Marquesa también es el director de Mabel Hospitality, empresa encargada de desarrollar la expansión de negocios dentro del sector y de la que es dueño Rafael Nadal. Como buen empresario, Íñigo también está inmerso en otras iniciativas como la del grupo The Gourmen Club. En este proyecto, también compartido con algunos de sus amigos, el madrileño tiene como objetivo dejar en un segundo plano las modas para centrarse plenamente en la gastronomía de la capital. Para que todo salga bien, semana tras semana los participantes se reúnen junto a personas de todos los rincones del planeta con profesiones variadas. Un plan que tampoco ha querido perderse la hija de Isabel Preysler, que ya lo ha añadido a su agenda.