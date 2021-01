Tamara Falcó tiene una importante novedad que contarnos y no ha podido esperar más para desvelarlo. La hija de Isabel Preysler se ha comprado una nueva casa. Se trata de una vivienda construida por la promotora Kronos Homes y que tiene al prestigioso arquitecto -y novio de Raúl Prieto- Joaquín Torres como arquitecto. Se trata de una promoción de viviendas denominada ‘The Collection’ y que se ubican en la prestigiosa urbanización Puerta del Hierro de Madrid, muy cerca de ‘Villa Meona’, la casa donde la socialité se ha criado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha compartido un vídeo en el que aparece entrando en la promotora, donde le enseñan algunos detalles de su futura nueva casa: «Ya Hace un tiempo vi unos pisos que me parecieron de ensueño… Era el nuevo proyecto de @kronoshomes diseñado por Joaquin Torres al lado de nuestra casa familiar…y por fin, gracias a Dios y después de muchísimo esfuerzo, me he animado a comprar uno! Chiquitito y precioso con todos los detalles escogidos minuciosamente… No sabéis la ilusión que me hace compartiros este vídeo», explica en su red social.

Aunque todavía no se conoce cuál será la casa concreta de Tamara Falcó, parece que de «chiquitito», poco. Kronos Home define esta nueva creación inmobiliaria como «una oportunidad única para vivir en la naturaleza sin salir de Madrid». La promoción cuenta con 82 viviendas, de dos a cinco dormitorios, con 8 áticos y 19 bajos con jardín y completo equipamiento doméstico formado por dos plazas de un garaje y un trastero. Además, las zonas comunes incluyen spa, gimnasio, piscina y un espacio social gourmet. La flor y nata de los pisos, cuyos precios oscilan entre los 609.000 euros y el 1,5 millones de euros

El propio Joaquín Torres ha ideado estos pisos creados al milímetro para el lujo y la comodidad. Él mismo hablaba así de ellos: «Quería hacer viviendas en las que el verde se nota, en las que la mediocridad no manda, sino la excelencia, con fachadas flexibles e interiores de cristal», contaba en la revista ‘AD’. Los grandes ventanales son tendencia y la luminosidad es el gran protagonista en todos los hogares de ‘The Collection’, la nueva joya de la que Tamará Falcó podrá disfrutar en poco tiempo.

«Diseño, arquitectura, localización…Estoy emocionada de construir un nuevo hogar en este 2021», concluye en su publicación. Una ilusión que es lógica ya que la vivienda está a la vanguardia en cuanto a decoración y tecnología. Además, podrá convertirse en el nidito de amor perfecto para vivir su flamante historia de amor junto a Íñigo Onieva. La socialité y el diseñador de coches llevan desde el pasado verano saliendo, si bien es verdad que antes eran amigos. durante los últimos meses de desescalada del confinamiento de 2020 se dejaron ver poco a poco hasta que la chispa del amor se prendió entre ellos. Ya les hemos visto comerse a besos en una terraza de Madrid o escaparse a Alicante, en un viaje que despertó mucha polémica por quebrantar el confinamiento.

Cuántas historias guardará este nuevo hogar que Tamara está deseando estrenar cuanto antes. Si quieres ver todos los rincones de esta joya inmobiliaria que la hija de Isabel Preysler ha adquirido, no te puedes perder nuestra galería.

Fotos: Kronos Homes