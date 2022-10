Parece que el corazón de Tamara Falcó se va recuperando poco a poco. Después de una abrupta ruptura con Íñigo Onieva, con el que había llegado a prometerse y escogido la fecha de su boda, la marquesa de Griñón ha encontrado su refugio en la Iglesia. Hace más de una década que la hija de Isabel Preysler comenzó a interesarse por el catolicismo y por Dios, encontrando en la Iglesia un resumen de la que podría ser su vida, tal y como ella misma confesó.

Pese a no haberse alejado de la religión a pesar de haber encontrado el amor, lo cierto es que ha sido ahora, cuando su vida sentimental no está atravesando su mejor momento, cuando la Iglesia ha cobrado especial importancia en su recuperación. Después de asistir como ponente al Congreso Mundial de las Familias celebrado en México y tras dar el pregón del Domund 2022, la marquesa de Griñón ha vuelto a demostrar su fe en las redes sociales.

Hoy, 28 de octubre, se celebra el día de San Judas Tadeo y así lo ha hecho saber ella misma en su cuenta de Instagram. A través de sus historias ha comunicado que la única imagen de este santo se encuentra en la Iglesia Santa Cruz, ubicada en la calle madrileña de Atocha. Además, ha compartido una frase muy característica del patrón de las causas imposibles: “No te rindas antes de que ocurra el milagro”. Un mensaje que no ha quedado exento de polémica, pues pronto han comenzado los rumores sobre una posible indirecta hacia Íñigo Onieva.

¿Se habrá refugiado Tamara Falcó en San Judas Tadeo para confiar en que su historia de amor no ha llegado aún a su fin? Y es que, además de mencionar que no hay que rendirse, el santo luce una capa verde que, según la Iglesia, representa “representa la esperanza y la renovación”. Se desconoce si la hija de Isabel Preysler sigue teniendo esperanza en su fallido matrimonio o si, por otro lado, confía en la renovación del que un día fue el amor de su vida. Y es que, se ha podido saber que el empresario también ha encontrado en la Iglesia su mayor aliado.

Hace apenas dos días, Onieva fue fotografiado en la iglesia de San Pascual, donde, sentado en uno de los bancos de las últimas filas, escuchó la Misa de las seis y media de la tarde. Tras su ruptura, Tamara ya confesó que su ex pareja se había iniciado en el catolicismo, pero parece que este giro de 180 grados podría ser un paso adelante para intentar reconquistar a la mujer de su vida. Y es que, después de pedirle perdón públicamente hasta en dos ocasiones, el empresario está dispuesto a todo con tal de que la marquesa de Griñón le de una segunda oportunidad.

Sea como fuere, hasta la fecha no hay ni rastro de una reconciliación. Pese al acercamiento de Onieva con la Iglesia, parece que la hija de Isabel Preysler continúa firma en su decisión de no querer saber nada más de él. Pese a que la ex pareja no mantiene ningún tipo de contacto, parece que la fe católica les está uniendo más que nunca.