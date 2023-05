Con muletas y perro acompañante: Tamara Falcó se lesiona a escasas semanas de su boda

Tamara Falcó sigue siendo uno de los personajes más señalados de la actualidad social y nacional por excelencia. Han pasado casi ocho meses desde que la marquesa de Griñón descubrió que Íñigo Onieva la había sido desleal, y desde aquel entonces, su vida fue lo más parecido a una montaña rusa de emociones, optando por perdonarle en la pasada Navidad y continuar así con sus planes de boda inminentes, los cuales tendrán lugar el próximo 8 de julio en la finca de El Rincón. Es por ello que ya resulta cotidiano ver a la hija de Isabel Preysler hablar sobre su vida y sobre los preparativos de la ceremonia nupcial en La Tertulia de El Hormiguero, la cual se emite cada jueves en Antena 3 haciendo a la ganadora de MasterChef Celebrity absoluta protagonista del programa.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando la marquesa de Griñón ha vuelto a sorprender a la audiencia al reaparecer con muletas y acompañada de una perra llamada Jacinta. Una situación que ha hecho saltar las alarmas a tan solo dos meses de su gran día, y por la que Tamara se ha visto obligada a hablar para quitar hierro al asunto y explicar los detalles que la han llevado a estar así: «Venía corriendo a La Tertulia y me gusta llevar los zapatos un poco grandes, y me he caído», confesaba entre risas, dejando entrever que no se trata de algo grave que pueda empañar su aparición estelar en su boda con Íñigo Onieva: «Es un pequeño esguince, es mi primer esguince», admitía.

Desde ese mismo momento, sus compañeros de plató no han dudado en darla ánimo aunque sembrando la duda sobre si cabe la posibilidad de que se trate de una lesión que se vaya agravando con el paso del tiempo. Algo que ella misma ha desmentido tajantemente, aclarando además que ya se ha puesto en contacto con los profesionales médicos pertinentes para que todo quede en un susto y en cuestión de días pueda moverse con absoluta normalidad: «Me han dicho que me lo pueden recolocar», zanjaba, asegurando además que no va a llevar escayola ya que no son tan graves las circunstancias como pueden haber parecido en un primer momento.

Teniendo en cuenta la importancia de esta reaparición, finalmente Tamara no ha podido hablar largo y tendido sobre su último viaje con su prometido a París, del cual se han hecho eco en sus respectivas redes sociales demostrando estar más unidos que nunca y contra viento y marea. Probablemente esta se trate de una de sus últimas escapadas antes de darse el «sí, quiero» y unir sus vidas de manera matrimonial, ya que está previsto que el empresario celebre hasta tres despedidas de soltero por cuenta ajena, y quizá su futura esposa haga lo propio con sus amigas.