El 8 de julio es, sin duda, una de las fechas más especiales tanto para Tamara Falcó como para Íñigo Onieva. Será el día en el que sus vidas se unan para siempre en una ceremonia que tendrá lugar en el palacio de El Rincón, situado en Aldea del Fresno, Madrid. Antes de que se den el ‘sí, quiero’, este fin de semana, han celebrado la tradicional pedida de mano. Una reunión que consistió en un encuentro entre ambas familiares en la que intercambiaron varios regalos, especialmente joyas, tal y como comentó la propia marquesa de Griñón en El Hormiguero.

«Es súper bonito el momento joya, pero yo estoy muy agradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que me apetece es que se conozcan las familias. Es cuanto se conocen tu familia y la de él, hay una cena, hay discursos, intercambio de regalos de mi familia a él y de su familia a mí (…) En mi familia somos muy de discursos, no sé si por su lado pero en el nuestro lo que les va a caer», dijo, muy emocionada.

La casa de Isabel, situada en Puerta del Hierro se convirtió en un ir y venir de numerosos rostros del panorama nacional como la actriz Alejandra Onieva, hermana del novio, los padres de éste, Álvaro Castillejo Preysler, junto a su mujer, Cristina Fernández; Manuel Falcó junto a Amparo Corsini, o Álvaro Falcó e Isabelle Junot, quienes están a punto de dar la bienvenida a su primer hijo.

El regalo de 50.000 euros para Íñigo Onieva

Como obsequio, Íñigo Onieva recibió por parte de los Falcó-Preysler un reloj de lo más especial. Un exclusivo reloj, se trata del modelo Nautilus 5712/1A de la firma suiza Patek Philippe de más de 50.800 euros, como ha adelantado Vanitatis.

Tal y como se puede ver en su página web está realizado en acero inoxidable y tiene una caja de cristal de zafiro, una pieza digna de coleccionista que, podría llevar el día de su boda. Un diseño que refleja el lujo con su bisel octogonal y sus contornos suaves, la célebre caja se inspira en la escotilla de un barco y luce un característico relieve horizontal acuñado.

El Nautilus se afirma desde 1976 como la encarnación del estilo deportivo elegante por excelencia, explican desde la firma. Y es que, parece ser que el relaciones públicas es todo un amante de este tipo de piezas de joyería para medir su tiempo, ya que en otras ocasiones ha lucido otro tipo de diseños.

La gran cuenta atrás

Poco más de dos meses quedan para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva den ese importante paso en sus vidas después de haber superado el pasado mes de septiembre la infidelidad por parte del empresario, que tuvo lugar en el festival de música Burning Man, celebrado en Nevada, Estados Unidos. Por aquel entonces se separaron, pero el destino hizo de las suyas y volvió a unirlos en la que será una de las fechas más importantes de sus vidas, el 8 de julio de 2o23.