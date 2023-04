A escasos tres meses de que Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (33) pronuncien el Sí, quiero, en El Rincón, el palacio construido en 1862 por orden del banquero español Juan Manuel de Manzanedo y González, nombrado duque de Santoña en 1875 por Alfonso XII, que la marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó; la pareja ha celebrado la fiesta de pedida. Tradicionalmente, esta reunión consiste en que la pareja de novios hace el anuncio oficial de su compromiso ante los familiares y amigos más cercanos, y se intercambian varios presentes. Especialmente, joyas, según desveló la propia Tamara este jueves en su visita a El Hormiguero.

«Es super bonito el momento joya, pero yo estoy muy agradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que me apetece es que se conozcan las familias. Es cuanto se conocen tu familia y la de él, hay una cena, hay discursos, intercambio de regalos de mi familia a él y de su familia a mí (…) En mi familia somos muy de discursos, no sé si por su lado pero en el nuestro lo que les va a caer», dijo.

El evento tuvo lugar en la tarde de ayer en la casa que Isabel Preysler tiene en Puerta de Hierro, en Madrid, si bien desde por la mañana, la casa de Isabel Preysler fue un trajín de movimiento, mensajeros y trabajadores de diferentes empresas con diferentes encargos, como flores. Hasta allí, a media tarde, comenzaron a desplazarse numerosos rostros conocidos del panorama social, como la actriz Alejandra Onieva, hermana a su vez de Iñigo, a quien se vio llegar por su parte con traje y corbata; así como a los padres de éste, a Álvaro Castillejo Preysler, junto a su mujer, Cristina Fernández; Manuel Falcó junto a Amparo Corsini, o Álvaro Falcó e Isabelle Junot, quienes están a punto de dar la bienvenida a su primer hijo.

En total, fueron alrededor de 25 invitados, entre los que no estuvieron los hermanos de Tamara por parte de madre: Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr., y Chábeli. Pues los tres residen en el extranjero. Concretamente, en Miami.

Cuenta atrás para el gran día

Celebrada la pedida, toca pensar en las respectivas despedidas de soltero antes de que llegue el gran día. Si bien no se conoce nada al respecto de la de Tamara Falcó, sí que se han desvelado numerosos detalles sobre la de Onieva, que podría contar hasta con tres diferentes. Algo que a juzgar por sus palabras hace algunos días, parece que ni él mismo conoce. «Me vais a fastidiar la sorpresa. No tengo ni idea de si es una, dos o tres. No tengo ni idea», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

Fue la periodista Leticia Requejo en El Programa de Ana Rosa contó que Iñigo pondrá rumbo «muy pronto» junto a un grupo de diez o doce personas, a Argentina. «Los amigos de Íñigo, al enterarse de que había vuelto con Tamara se pusieron manos a la obra con la despedida. Podemos confirmar que la despedida de soltero de Íñigo Onieva es al otro lado del charco, va a ser en Argentina. Además de ir a Buenos Aires, van a hacer una ruta, van a ir unos 10 o 12 amigos y durará unas semanas. Solamente pueden ir hombres, no están admitidas chicas ni ninguna novia», expresó.

Pero tras este viaje a Argentina, llegaría otro a Budapest con otro grupo de amigos diferente. Asimismo, según Requejo, el empresario también disfrutará de una despedida en Madrid con un tercer grupo de amigos. Una celebración que se prevé «algo más tranquila».