Fue el pasado jueves cuando Tamara Falcó (41) copó numerosos titulares de la crónica social por ausentarse en su sección en El Hormiguero. La marquesa de Griñón cayó enferma a su regreso de Bali, según Pablo Motos (57) -«Tamara está malita pero la semana que viene vuelve», dijo-, y todo apunta a que por el momento, la hija de Isabel Preysler (72) no se ha recuperado. Prueba de ello es la presencia en solitario de Iñigo Onieva (33) este viernes al enlace de uno de sus amigos, justo cuando faltan tres meses de celebrar el suyo propio. «No, Tamara no me acompaña», dijo el empresario madrileño a la salida de su domicilio para asistir a la ceremonia.

Preguntado expresamente por ello, aunque sin dar demasiados detalles de cómo están yendo los preparativos de su boda con Tamara Falcó, que se celebrará el próximo 8 de julio en la capilla del Rincón, el palacio del siglo XIX que el padre de la socialité, el fallecido Carlos Falcó, le dejó en herencia, situado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno; Iñigo no dejó lugar a dudas de sus ganas porque llegué el gran día. «Estamos muy ilusionados».

Antes, pero, se celebraran las respectivas y tradicionales despedidas de soltero, y si bien no se conoce nada al respecto de la de Tamara Falcó, sí que se ha desvelado en numerosos medios de comunicación que Onieva podría contar hasta con tres despedidas diferentes. Algo que a juzgar por sus palabras, parece que ni el propio protagonista conoce. «Me vais a fastidiar la sorpresa. No tengo ni idea de si es una, dos o tres. No tengo ni idea», ha expresado.

Fue la periodista Leticia Requejo en El Programa de Ana Rosa quien esta misma semana, contó que Iñigo pondrá rumbo «muy pronto» junto a un grupo de diez o doce personas, a Argentina. «Los amigos de Íñigo, al enterarse de que había vuelto con Tamara se pusieron manos a la obra con la despedida. Podemos confirmar que la despedida de soltero de Íñigo Onieva es al otro lado del charco, va a ser en Argentina. Además de ir a Buenos Aires, van a hacer una ruta, van a ir unos 10 o 12 amigos y durará unas semanas. Solamente pueden ir hombres, no están admitidas chicas ni ninguna novia», expresó.

Esta despedida sería, al parecer, con motivo de recuperar el viaje que Iñigo dejó pendiente con su grupo de amigos el pasado mes de diciembre, cuando prefirió quedarse en la capital madrileña para recuperar a su prometida y acudir con ella a la misa del Gallo. «Era un viaje que todos los amigos querían hacer en algún momento y han pensado que era el mejor momento en la despedida», añadió la periodista.

Tras este viaje a Argentina, llegaría otro a Budapest con otro grupo de amigos diferente. Pero no, eso no es todo. Según Requejo, el empresario también disfrutará de una despedida en Madrid con un tercer grupo de amigos. Una celebración que se prevé «algo más tranquila».