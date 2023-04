El 8 de julio está a la vuelta de la esquina, y por ende, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Apenas quedan tres meses para que el empresario y la marquesa de Griñón se den el «sí, quiero», motivo por el que ambos ya están inmersos en los preparativos para su gran día, entre los que también están sus respectivas despedidas de soltero. Y es que, después de haber protagonizado una idílica escapada a Bali junto a la hija de Isabel Preysler, el futuro marqués consorte podría estar maquinando nada más y nada menos que tres viajes más para así despedirse definitivamente de su etapa de soltería en compañía de amigos.

Según se ha confirmado en El Programa de Ana Rosa, entre los planes de Íñigo está el de viajar a Argentina, Budapest y algún otro lugar de España, probablemente porque esta última ya tenga lugar en una fecha cercana a su paso por el altar, para así evitar algún contratiempo que pueda tener lugar al estar lejos de su tierra natal. Unos datos que demuestran que estas próximas semanas prometen estar repletas de aventuras para el hermano de Alejandra Onieva, que daba pistoletazo a este 2023 de la mejor de las maneras al viajar a Laponia en compañía de la que muy pronto será su esposa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Cabe destacar que no es en absoluto sorprendente que Onieva vaya a embarcarse en tres despedidas de soltero antes de darse el «sí, quiero» frente a Tamara Falcó. Si algo caracteriza al empresario es su personalidad aventurera, razón por la que no ha dejado de protagonizar viajes que posteriormente ha plasmado en sus redes sociales en prácticamente todos los rincones del planeta. Es por ello que probablemente para él no exista una mejor manera de despedirse de la soltería que llevando a cabo uno de los planes que tanto le gustan, ya que el próximo después de su boda será una ansiada luna de miel de la que aún pocos detalles se saben, aunque todo indica a que será celebrada por ambos en un lugar exótico del mundo: «Hay que celebrar», ha indicado el propio protagonista para las cámaras de Gtres, visiblemente contento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

Pero antes de disfrutar de su primer viaje como matrimonio, Íñigo y Tamara estarán acompañados por sus seres queridos tanto en el momento de la boda como en las horas anteriores y posteriores a esta. Está previsto que el 7 de julio, el día antes de la ceremonia, tenga lugar una gran fiesta para los invitados más jóvenes en el hotel Ritz de la capital, contando con la presencia de hasta 450 personas de todo el mundo que podrán disfrutar de un menú y después de un baile con música escogida por el novio. El 8 de julio se espera que la finca de El Rincón se vista de gala para presenciar la boda de la marquesa de Griñón y su entonces esposo, y más tarde se celebrará la postboda. Esta última estará basada en un almuerzo relajado con el que el matrimonio pondrá el broche de oro a 72 horas de ensueño antes de sumergirse en su viaje nupcial.