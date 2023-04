El cambio de opinión de Ana Boyer sobre el vestido de novia de su hermana Tamara Falcó

Habemus boda. Finalmente, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se darán el ‘sí, quiero’ el próximo 8 de julio en el palacio de el Rincón, en Aldea del Fresno. Si bien en un primer momento se canceló el enlace horas después de anunciar su compromiso por la infidelidad del empresario a la socialité, meses después tomaron la decisión de volver a darse una nueva oportunidad. Fue entonces cuando el relaciones públicas le propuso matrimonio de nuevo y la marquesa de Griñón aceptó.

Sin duda, uno de los secretos mejor guardados de este tipo de tradiciones es el vestido de la novia, aunque la hija de Isabel Preysler ya ha dado algunos detalles sobre cómo será cuando vista de blanco. Fue durante una de sus intervenciones en El Hormiguero cuando dijo que el diseño no lo iba a entender «todo el mundo».

También comentó, entre risas, que su hermana y su madre no entendían el patrón. «Yo vi la inspiración de ese vestido en un momento determinado y le dije a mi hermana Ana que se casará con él, a lo que ella respondió que no. Y cuando llegó mi boda y me puse a pensar en diferentes opciones, lo recordé. Se lo enseñé al equipo de Sophie et Voilà y les encantó como inspiración. El boceto me lo hicieron en vivo y en directo, y después llegó el momento de ‘la toile’», explicó la marquesa de Griñón.

El cambio de opinión de Ana Boyer

Después de estas declaraciones la expectación es máxima sobre cómo será el modelo escogido por Tamara Falcó para su gran día. Su hermana, Ana Boyer, ha reaparecido este jueves, 13 de abril y ha confesado que la familia está «muy ilusionada» con el que será uno de los enlaces del año.

Es necesario mencionar que, Ana Boyer estuvo en la primera prueba del vestido de Tamara y ha contado que sí que le gusta. Aunque ha reconocido que al principio no pensaba lo mismo, pero que, ahora, al estar más avanzado el diseño lo entiende. Boyer ha indicado también que, por ahora y a poco más de dos meses de la boda, no tiene vestido escogido para la esperada ceremonia. Asimismo, ha contado que Tamara Falcó está feliz.

Por su parte, Tamara Falcó se encuentra disfrutando de un espectacular viaje con Íñigo Onieva en Bali, Indonesia. A través de las redes sociales de ambos han ido compartiendo cómo están siendo sus idílicos días que han bautizado ya como una especie de pre luna e miel. Juntos han recorrido los rincones más llamativos del enclave, han viajado en moto (conducida por Onieva) y han disfrutado de la comida local así como de unas vistas de ensueño.

Queda esperar también cómo procederán las despedidas de solteros de ambos, teniendo en cuenta que la de Onieva tendrá lugar en Argentina, tal y como contó Leticia Requejo hace unas semanas en El programa de Ana Rosa.