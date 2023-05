La inesperada confesión de Boris Izaguirre sobre la boda de Tamara Falcó

Comienza la cuenta atrás para uno de los eventos del año: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Contra todo pronóstico, el enlace sí se va a llevar a cabo después de que el pasado mes de septiembre trascendiera que el empresario le había sido infiel a la marquesa de Griñón en el marco del festival de música Burning Man celebrado en Nevada, Estados Unidos. En Navidad tuvieron un encuentro y ambos decidieron darse una segunda oportunidad. Será el próximo 8 de julio cuando tenga lugar la ceremonia, que se celebrará en el palacio de El Rincón, en Aldea del Fresno, Madrid. Quien no se sabe si presenciará este día tan importante para la hija de Isabel Preysler es Boris Izaguirre.

El presentador reaparecía tras asistir al espectáculo musical Trato de favor, protagonizado por Ainhoa Arteta. A su salida, Boris hablaba con los medios de comunicación, a quienes contestaba que no sabía si irá a la boda de la marquesa de Griñón o no. «El 8 de julio quizá esté aquí o en Venezuela. Todo esto sigue siendo un tema personal», indicaba, discreto sin querer entrar en más detalles sobre en qué punto se encuentra su relación con la ganadora de MasterChef Celebrity.

Tamara Falcó y Boris Izaguirre siempre han presumido de su amistad, sin embargo no atraviesa su mejor momento. El origen de este distanciamiento se produjo en el mes de octubre, cuando la hija del difunto Carlos Falcó presidió en México el Congreso Mundial de las Familias. Enclave en el que hizo unas declaraciones que, posteriormente, tuvo que justificar por la oleada de críticas que recibió. «Tantos tipos distintos de sexualidades, así como sitios donde puedes ejercer el mal», expresó Tamara. Al poco de pronunciar estas palabras, el presentador escribió una columna en El país en la que catalogó el discurso de Tamara de «homófobo».

Fue entonces cuando la brecha entre ambos amigos comenzó a resquebrajarse hasta tal punto que cabe la posibilidad de que Boris no asista a la boda de la socialité. «Hice una rectificación porque ella explicó muy bien que se refería a otras cosas y no al ruido que se había generado», comentó Izaguirre a los medios de comunicación durante su posado en los VI Premios Woman, mostrando así el arrepentimiento de ese acto impulsivo que tuvo. «La verdad que a algunos amigos está bien decirles siempre que sí a todo. No creo que una regañina a un amigo tenga que convertirse en algo público, y de eso me arrepiento, de no haber tenido el arresto de llamarla por teléfono», añadió.

Pese a las disculpas de Boris, desde entonces no se ha vuelto a ver al que era uno de los tándem más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Este malentendido podría provocar que el colaborador de televisión quede exento de la lista de invitados de la que será una de las bodas más esperadas de este 2023.