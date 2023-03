El marido de Boris Izaguirre despeja la incógnita más esperada de su amistad con Tamara Falcó

Podría decirse que los últimos meses han sido para Tamara Falcó una montaña rusa de emociones en toda regla. Pese a haberse ganado el apoyo de personas de todos los rincones del planeta a raíz de su ruptura con Íñigo Onieva a consecuencia de una infidelidad, la marquesa de Griñón ofrecía un testimonio sobre sexualidad que causaba cierta controversia también entre algunos de sus amigos. Este es el caso de Boris Izaguirre, quien no tuvo reparo en expresar el descontento que le habían producido las palabras de la hija de Isabel Preysler pese a haberse considerado uno de los pilares fundamentales de su vida en los peores momentos.

Teniendo en cuenta que el vínculo que un día forjaron actualmente pende de un hilo, las dudas han comenzado a surgir en torno a ellos al ser muchos de sus seguidores los que se preguntan si finalmente lograrán enterrar el hacha de guerra de cara al próximo 8 de julio, día en el que la colaboradora de El Hormiguero se dará el «sí, quiero» con Íñigo Onieva en la finca de El Rincón. Una incógnita que ha podido despejar el marido de Boris Izaguirre, Rubén Nogueira, durante esta misma tarde en Sálvame.

A lo largo de este mismo jueves, 16 de marzo, un equipo del programa de las tardes de Telecinco se ha desplazado hasta el domicilio del comunicador, en el que no se encontraba el protagonista en cuestión. Sin embargo, sí que estaba allí su compañero de vida, razón por la que Adela González se encargaba de transmitirle la preocupación de todos los colaboradores a la hora de creer que Boris no asistiría a la boda de la hija de Isabel Preysler: «No os preocupéis, que no pasa nada, no es para preocuparse», comenzaba explicando, para después admitir que, al no haber abierto el correo, no sabe con certeza si les ha llegado alguna invitación vía e-mail para el gran día. Algo que no parece preocuparle en absoluto, ya que da por hecho que Izaguirre acabará yendo a apoyar a Tamara en una fecha tan señalada en su vida: «Todo va a salir bien», finalizaba, quitando así hierro al asunto.

De esta manera, Rubén ha dejado entrever que ni él ni mucho menos su marido están preocupados por la situación que atraviesa la amistad de éste último con Tamara Falcó, ya que quizá la boda sea el momento perfecto para limar asperezas y que todo vuelva a la normalidad de la que antes gozaban.

Por si fuera poco, y justo durante esta última noche, Mariló Montero, como invitada del programa de las noches de Antena 3, ha mencionado la valentía de Boris Izaguirre a la hora de haber sido operado y retomar sus labores en El Desafío con la mayor brevedad posible. Un espacio televisivo en el que también se encontraba la marquesa de Griñón, que en esta última ocasión ha optado por no comentar nada al respecto ni de ese asunto ni de nada relacionado con su privacidad.