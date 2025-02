Tamara Falcó explica la salida de Íñigo Onieva de un hotel el Día de San Valentín

Íñigo Onieva se ha visto envuelto en otra polémica. El pasado 14 de febrero, el empresario fue visto saliendo de un hotel en solitario, despeinado y con el objetivo de tratar a la prensa. Por ello, no dudó en ir escondiéndose. Sobre esto ha hablado Tamara Falcó en su última intervención televisiva.

Tamara Falcó aclara la polémica

«No quería que hubiera paparazzi y monté una operación. Pero monté una operación nefasta porque ese día grababa para una app y le a Íñigo que nos encontráramos directamente en el restaurante porque le iba a seguir la prensa. Le dije que saliera antes de casa para poder despistarlo. Sale con el tiempo justo y se encuentra con tres coches. Venía avisado de toda la semana y empezó a hacer piruetas y cosas. No se le ocurrió otra cosa que aparcar en el hotel Eurobuilding», ha explicado la hija de Isabel Preysler con el humor que tanto le caracteriza.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva a las puertas de Casa Salesa. (Foto: Gtres)

«El hotel tiene varias salidas y nosotros cenábamos al lado. Vino totalmente despeinado, media hora tarde. Me dijo: ‘Creo que les he despistado’. Y yo.. ‘¿Cómo?’. Me dijo que yendo al hotel y yo… ya verás ahora. Total cuando fuimos a recoger el coche, salimos los dos pero no me vieron. Así que claro empezaron a circular rumores y nos han seguido hasta la fecha preguntado por San Valentín, por quién había visto Íñigo, por qué no hemos estado juntos…», ha continuado explicando la marquesa de Griñón. «La operación no salió como yo quería. Salió bastante mal. Creo que arriba lo he contado mejor», ha finalizado, entre risas, en El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos.

Tamara Falcó en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Un cariñoso mensaje

El pasado 13 de febrero, Tamara estuvo presente en el citado formato para hablar de la actualidad política. Fue entonces cuando destapó el romántico gesto que había tenido Onieva con ella. Al despertarse, el dueño de Casa Salesas le ha felicitado por este día tan especial. «Me dice: ‘Feliz San Valentín’. Y le he dicho: ‘Pero si aún no es viernes’. Y él me ha contestado: ‘Contigo es San Valentín todos los días’», contó, sonrojada.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva el día de su preboda. (Foto: Gtres)

Será este próximo 8 de julio cuando Tamara e Íñigo celebren dos años de casados. En 2023, se dieron el esperado Sí, quiero en el palacio El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid. Ante la atenta mirada de más de 400 invitados, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se juraron amor eterno después de disfrutar de una fiesta de preboda que organizaron un día antes el Hotel Mandarín Oriental Ritz, uno de los más exclusivos de la capital madrileña. Desde entonces, el matrimonio no ha dejado de mostrar su cariño públicamente.