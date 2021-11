La relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva está más que consolidada y prueba de ello es que tanto uno como la otra están muy integrados en sus respectivas familias y grupos de amigos. Sin embargo y, a pesar de los rumores que han perseguido a la pareja desde que salió a la luz su romance, ninguno de ellos se ha pronunciado sobre la posibilidad de una boda. Hace algunos meses, durante una intervención en El Hormiguero, un anillo que lució la hija de Isabel Preysler despertó todas las alarmas y ahora ha sido en el mismo espacio donde la marquesa de Griñón ha desvelado cómo le gustaría que fuera su enlace.

A punto de cumplir cuarenta años y haciendo gala de la espontaneidad y naturalidad que siempre la han caracterizado Tamara Falcó no ha tenido reparos en hablar sobre este tema. Todo ha empezado en la tertulia, cuando Juan del Val ha asegurado que no le gustan nada las personas que presumen de hacer bodas íntimas. Unas palabras que Pablo Motos ha aprovechado para preguntar a la aristócrata sobre sus planes como Íñigo Onieva.

Algo ruborizada y con un brillo especial en los ojos, Tamara ha contestado que ella no querría un enlace multitudinario y ha recordado cómo fue el de sus padres: «no creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me contó que en su primera boda seguía saludando a gente al final de la noche. Fueron 1000 personas y eso si que me parecería una pesadilla», ha confesado la marquesa de Griñón. Sin entrar en más detalles, lo que sí tiene claro es que le gustaría que asistiesen todas aquellas personas a las que quiere y con las que se lo pasa bien. Unas declaraciones que ha realizado visiblemente emocionada. «Yo creo que en casa de mi padre, en Casa de Vacas, donde se hace el vino… O en El Rincón, donde vivía él. También en Plasencia, donde se casó mi hermana… Yo creo que en casa de mi padre», ha recalcado con gran ilusión.

En apenas unas semanas, la hija de Isabel Preysler cumplirá cuarenta años y en esta fecha tan especial tiene pensado celebrar una gran fiesta con todos sus seres queridos y amigos cercanos. Según ha trascendido, la Marquesa ha elegido el palacio de Saldaña, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, y la velada tendrá lugar la víspera de su cumpleaños, el 19 de noviembre. Está previsto que asistan, además de su familia, rostros conocidos del panorama nacional, como Pablo Motos, Nuria Roca y Juan del Val, Jordi Cruz o Juan Avellaneda entre otros muchos. Se espera que hasta un centenar de personas acompañen a la joven en este cumpleaños tan especial. ¿Quién sabe si pronto nos sorprende además con un anuncio de boda?. El tiempo dirá.