Este jueves comenzaba con una noticia de lo más inesperada dentro del panorama nacional. Después de haber estado situado en el ojo del huracán a raíz de su compromiso y posterior ruptura con Esther Doña, Santiago Pedraz se convertirá en padre por cuarta vez a los 64 años de edad de la mano de Elena Hormigos, poniendo así el broche de oro a un romance que comenzaba durante el pasado mes de diciembre. Una buena nueva que el propio juez confirmaba a los medios de comunicación a la hora de agradecerles el apoyo recibido cuando se topaba con ellos por las calles de Madrid y que, como no podía ser de otra manera, también ha generado una gran controversia, siendo muchas las personas que no están de acuerdo en que el magistrado vaya a ser padre de nuevo dada su edad y el escaso tiempo que lleva conociendo a esta misteriosa mujer.

Este es el caso de Esther Doña. Pese a haber anunciado a bombo y platillo su compromiso con el juez Pedraz en una conocida revista de índole nacional y social, unos días después la viuda de Carlos Falcó se veía obligada a dar un paso atrás en su decisión para admitir que tanto ella como su ahora ex habían optado por poner punto final a su relación de una manera un tanto inesperada para la malagueña, que aseguraba que únicamente había recibido un WhatsApp de despedida del que fuera su compañero de vida. No obstante, en sus últimas apariciones públicas la modelo dejaba entrever estar plenamente feliz en su nueva etapa como soltera, alegrándose en cierto modo de haber tomando un camino distinto al de Santiago al ver que «eran personas totalmente incompatibles». Sin embargo, lo que tal vez no podría haber llegado a imaginar es que su ex sería capaz de rehacer su vida de una manera tan rápida, estando ahora inmerso en la dulce espera de su cuarto bebé y el primero junto a Elena Hormigos.

Es por ello que Sonsoles Ónega no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntar a su colaboradora en este último programa de Y ahora Sonsoles sobre cómo ha recibido la noticia de la nueva paternidad de Santiago Pedraz. Una cuestión a la que Esther ha respondido con total naturalidad y sinceridad: «Me ha sorprendido y me parece bastante irresponsable», confirmaba, haciendo también referencia al caso de Ana Obregón al tener una edad bastante similar a la del juez Pedraz: «Me parece injusto lo que le está cayendo a Ana Obregón por ser mujer y un hombre, en cambio, puede ser padre con 64 años», indicaba, visiblemente molesta al ver las críticas que está recibiendo la presentadora por su decisión, cuando hay casos de hombres muy similares: «Santiago además de ser padre de tres hijos y ahora del cuarto, también es abuelo ya (…) Cuando conoces a una persona desde hace dos meses, se supone, que vayas a tener un hijo de repente con esa persona… Viendo también la trayectoria y cómo es la vida, porque ella viene de un divorcio y el ha tenido dos divorcios y dos prometidas y le conoces de hace dos meses…», se preguntaba, mostrando así cierta reticencia ante la nueva etapa que está a punto de afrontar la incipiente pareja.