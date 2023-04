El gran ‘descubrimiento’ de Esther Doña en su incipiente etapa como soltera

Al ser uno de los rostros más conocidos del panorama nacional, Esther Doña no ha querido dejar pasar la oportunidad de acudir al photocall de la película Los tres mosqueteros, D’Artagnan. Una velada en la que ha coincidido con grandes figuras dentro del ámbito del cine de la talla de Dimitri Rassam o Vincent Cassell, entre otros muchos famosos que tampoco han querido perderse una cita de vital importancia con la que se ha estrenado una producción que promete ser un rotundo éxito.

Como no podía ser de otra manera, la viuda del marqués de Griñón no ha tenido reparo en hablar con los medios de comunicación presentes en el enclave mencionado sobre algunos aspectos de su vida y de la actualidad social, entre los que está el nacimiento de la nieta de Ana Obregón por gestación subrogada: «Se me pone la piel de gallina, estoy feliz viendo la felicidad que tiene ella y esa niña va a ser súper feliz y súper querida, así que me parece muy bonito», comenzaba desvelando, expresando una vez más su opinión favorable hacia la presentadora en un movimiento que ha contado con partidarios y detractores a partes iguales.

Por otro lado, y haciendo referencia a la película que se estrenaba, la malagueña ha querido hacer hincapié a los años de sobresaltos que ha vivido, los cuales han marcado su vida de manera definitiva: «Mi vida siempre ha sido una aventura. Me aventuré en casarme con Carlos Falcó y no hay mayor aventura que esa», aclaraba, acordándose así del que fuera su compañero de vida para después entrar en más detalles sobre su propia personalidad: «Soy bastante clásica y la etapa de soltería la estoy descubriendo ahora, y estoy encantada con lo que estoy viendo», confesaba. Y es que, tan solo han pasado unos meses desde que se dio a conocer la ruptura entre Esther y Santiago Pedraz después de que tuvieran previstos planes de matrimonio. Un distanciamiento que aparentemente afectó a la modelo, que ahora se muestra visiblemente recuperada del varapalo emocional que le supuso: «Estoy descubriendo a una nueva Esther porque casi siempre estaba en pareja y ahora estoy disfrutando mucho de estos momentos (…) Estoy aprovechando para estar conmigo misma, me encantan mis tiempos y mi espacio, estar tranquila. Yo siempre me he dedicado mucho a la persona con la que he estado», zanjaba, dejando entrever que poco a poco ha conseguido sanar sus heridas amorosas y que gracias a ello está disfrutando de esta nueva etapa en su vida al máximo en la que su mayor descubrimiento no es otro que ella misma.

Para poner el broche de oro a su intervención, la colaboradora de Y ahora Sonsoles también ha hecho referencia a la vuelta de Juan Carlos I de cara a las próximas semanas con motivo de la celebración de las regatas de Sangenjo: «A mí me parece fenomenal, me encanta que esté aquí y es una persona muy querida por todos y por la familia, así que muy bien», concluía.