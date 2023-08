El dramático recuerdo de Susanna Griso por la muerte de su hermano víctima del VIH

Susanna Griso es una de las presentadoras más importantes de Antena 3. Lleva años brillando en Espejo Público y está muy expuesta, pero siempre ha sabido guardar las distancias porque prefiere no hablar de su vida privada. La cuestión es que conoce cómo funcionan los medios mejor que nadie, por eso sabe que es importante compartir ciertas historias. Recientemente ha dado una entrevista muy personal y ha hablado abiertamente del capítulo más triste de su vida.

Susanna Griso ha desvelado en un periódico nacional que perdió a su hermano a causa del VHI. Es una historia que ya había contado, pero en su momento no dio demasiados datos. Ahora ha explicado cómo se siente al recordar este suceso tan doloroso. Mantenía una relación muy estrecha con su familiar, por eso quiere dar visibilidad a la lucha contra el VIH. Desde hace unos años es una abanderada de esta causa y ha recibido premios importantes por ello.

El hermano de Susana se llamaba Damían. Tal y como ella contó cuando recibió el premio de la Diversidad Global, » era gay en una época en la que lamentablemente el VIH no tenía tratamiento». Ahora ha dado muchos más detalles.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’ / Antena 3

Las nuevas declaraciones de Susanna Griso sobre su hermano

Susana Griso, en una conversación distendida que ha publicado el periódico El Mundo, ha tratado el tema de su hermano en profundidad. Ha dado muchas claves que servirán de ayuda a la sociedad. «Tuve un hermano que murió de sida. Esa experiencia fue dolorosísima y sé perfectamente lo que es salir del armario, el rechazo y el hecho de tener y sufrir una enfermedad que en ese momento estaba tan estigmatizada como era el VIH». La presentadora ha explicado que está cerca del colectivo LGTBI porque sabe el sufrimiento que hay detrás de muchas personas.

El fallecimiento de Damián no ha sido el único golpe que ha recibido Susana. Lamentablemente en 2019 perdió a otra de sus hermanas y tuvo que desaparecer de Espejo Público. Su compañero Gonzalo Bans fue el encargado de dar explicaciones. También mandó su más sentido pésame a la familia de Griso.

«Se preguntarán dónde está Susanna Griso. Como saben ustedes ha tenido que abandonar de manera abrupta este programa. Nos ha dejado porque su hermana ha fallecido a causa de un repentino infarto. Mandamos a toda la familia un fortísimo abrazo de parte de todos los que formamos parte de este programa», declaró Gonzalo.

Los otros hermanos de Susanna Griso

Susanna tiene seis hermanos, dos chicos y cuatro chicas. Lamentablemente ha perdido a dos de ellos. Mantiene una relación estupenda con su familia y en alguna ocasión ha hecho referencias sobre el tema. Recientemente ha vuelto a tocar el asunto en El Mundo y ha desvelado una bonita anécdota.

Susanna Griso con el rostro serio / GTRES

«Soy la menor de siete hermanos y me chinchaban sin parar. Con la que menos, me llevo nueve años», empieza diciendo para explicar que sus padres no esperaban ampliar la familia. «Yo le decía a mi padre que era el accidente y él me corregía: ‘No, la sorpresa’». Ha aprovechado la ocasión para dedicarle unas bonitas palabras a su madre, uno de sus grandes referentes.

«Mi madre fue muy luchadora, para mí es un espejo muy importante», dice. Y sobre sus hermanas añade: Mis hermanas, por su generación, se casaron muy jóvenes, fueron madres muy jóvenes y renunciaron a sus carreras laborales. «Yo he intentado siempre hacer todo lo contrario. Es decir, priorizar mi carrera profesional y luego ya he empezado a pensar en la pareja, en la maternidad».