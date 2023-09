Susanna Griso no es la única: famosas que han sido víctimas de los desnudos de la IA

Susanna Griso ha sido la encargada de abrir un debate muy interesante. La inteligencia artificial (IA) avanza a pasos agigantados y esto ha hecho que muchos famosos empiecen a temer por su intimidad. Hay una larga lista de celebridades que han denunciado ser víctimas de este movimiento. La última en hacerlo ha sido la presentadora. Según ha contado, estaba con su familia en la exposición ARCO de Madrid y escuchó gemidos en una sala. Todo el mundo iba a ver qué pasaba, así que a ella le pudo la curiosidad y abrió la puerta. Cuando entró descubrió algo que nunca le gustaría haber visto: una simulación de un vídeo íntimo suyo.

«Yo llegué un día a ARCO con mis hijos y entré en una sala oscura donde se oían gemidos. Había mucha gente esperando y dije: ‘Bueno, pues voy a ver qué es’, pero no sabía nada», ha empezado diciendo bastante sorprendida. En ningún momento pensó que iba a encontrarse con una escena tan dantesca. Lo por de todo es que la IA no tiene límites y ella no es la única afectada. «Aprovechaban los frames en los que tenemos la boca abierta para hacer lo que os podéis imaginar: una felación».

No solo son mujeres: la foto sin ropa Gonzalo Miró

Susanna Griso siempre llega hasta el final de la noticia, así que puso a prueba a uno de sus compañeros de Antena 3. El deportista Gonzalo Miró, exnovio de la cantante Amaia Montero, se quedó sin palabras cuando descubrió lo que la Inteligencia Artificial era capaz de hacer. La periodista mostró una foto suya completamente desnudo que parecía real, pero que no era más que un montaje.

Gonzalo Miro en ‘Espejo Público’ / Antena 3

«Como las personas tenemos esa facilidad de irnos a la parte de hacer el mal, nos intentan arrastrar a esa zona para sacar dinero con una aplicación que tiene un coste y lo intentan hacer de manera fraudulenta”, aseguró el experto Sergio Retuerto en Espejo Público. La foto de Gonzalo Miró era surrealista porque estaba en plena calle, pero Susanna recordó que si estuviese ambientada de forma diferente le habría creado un problema. «Estaríamos dudando de si Gonzalo Miró ha sido pillado o no o si una amante suya ha distribuido imágenes tuyas para hacerte daño, la porno venganza se llama».

La denuncia pública de Laura Escanes

Laura Escanes utilizó su influencia en las redes sociales para desvelar que le había llegado un material comprometido suyo que no tenía nada que ver con ella. LA IA le había desnudado y le daba pudor que alguien pensara que las imágenes eran reales.

Laura Escanes en un photocall en Madrid / Gtres

«Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre», escribió en la red social X el pasado agosto. «El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan».

Rosalía tampoco se ha escapado

Rosalía en Nueva York / Gtres

Rosalía también protagonizó un revuelo por este asunto. Un usuario de la red social X distribuyó unas imágenes de la catalana en una actitud pornográfica y los comentarios no tardaron en llegar. Hubo quien sospechó que se trataba de una estrategia de marketing para promocionar su nuevo proyecto, pero realmente todo era un engaño de la inteligencia artificial. No es la única artista que ha atravesado una situación parecida: Aitana, Mónica Naranjo, Rigoberta Bandini o India Martínez también han experimentado estos avances.

La influencer Marina Rivers ha visitado el plató de TardeAR para hablar sobre este tema. «Se difunden fotos por Telegram cogidas del muro de Instagram, que con que te fijes un poco se ve que son falsas. Me llegan muchos mensajes diciendo que hay fotos mías desnuda y es peligroso», empieza diciendo. Insiste en que en estos casos las mujeres están mucho más expuestas. «Al final siempre sufrimos nosotras la mierda que crean con inteligencia artificial. Con lo maravilloso que puede ser y lo que hacen es crear desnudos o poner tu cara en vídeos porno para quedarse con tus imágenes».