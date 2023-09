Susanna Griso, víctima de un montaje pornográfico creado por IA

La inteligencia artificial está a la orden del día. En las redes sociales cada vez es más común encontrar diferentes reportajes fotográficos que han sido manipulados por dicha tecnología, en los que distintos rostros conocidos protagonizan falsas instantáneas sin ropa. Rosalía, Laura Escanes, o Marina Rivers han sido algunas de las famosas que han denunciado públicamente haber sido víctimas de estos desnudos. Hace tan solo unas horas, a esta lista se ha sumado Susanna Griso quien, desde el programa Espejo Público, ha confesado haberse visto afectada recientemente por los bulos generados por la IA.

«Yo llegué un día a la exposición de arte de ARCO con mis hijos y entré en una sala oscura donde se oían gemidos. Había mucha gente esperando y dije: ‘Bueno, pues voy a ver qué es’», comienza a narrar. Para su sorpresa, al entrar se encontró con la imagen de varias presentadoras desnudas, entre las que se encontraba al suya propia. «Aprovechaban los frames en los que tenemos la boca abierta para hacer lo que os podéis imaginar: una felación», continuaba explicando.

Susanna Griso en el programa ‘Espejo público’/ Atresmedia

Nada más descubrirlo, Susanna Griso salió y llamó a los responsables para preguntar si era denunciable y la respuesta por su parte fue clara y contundente: «Es arte». Los colaboradores que estaban presentes no daban crédito a lo que escuchaban y Mariló Montero quiso apuntillar información al respecto. «Cuando presentas informativos cogen la captura de pantalla y, cuando estás haciendo una vocalización, la congelan y al lado ponen una fotografía que vaya acorde a su mentalidad perversa y la administran en páginas pornográficas», señalaba, añadiendo que no lograba comprender que beneficios puede sacar una persona por desnudar a otras a través de una aplicación. Una aplicación que, bajo su punto de vista, debería estar sometida a reglas civiles, algo que sostenía que era complicado ya que a «la legislación europea no le da tiempo a seguir el ritmo del avance de la inteligencia artificial».

Por su parte, Marta Robles, señalaba que la práctica de las imágenes fake no es algo nuevo, ya que es un movimiento que se lleva haciendo muchos años atrás, lo que pasa que, con el paso del tiempo, la tecnología lo ha hecho más creíble: «Si no tenías fotografías desnuda, pasaban una tuya en bikini o la más desnuda que tuvieran y de ahí, cuando volvía a pinchar, linkaban directamente a páginas porno. Por lo tanto, es un cebo para la propia pornografía», comentaba.

Varias estafas en una misma semana

Esta dura confesión de Susanna Griso se suma a la estafa que denunció hace tan solo una semana tras declararse víctima de una suplantación de identidad, cuando varias cuentas de Facebook, creadas por multitud de usuarios, se hicieron pasar por la presentadora. Un calvario que le costó mucho solucionar ya que, debido a los protocolos de seguridad impuestos por la plataforma digital mencionada, le fue muy difícil demostrar que esos perfiles no eran suyos.