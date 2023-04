El llamamiento de Susanna Griso contra la estafa que lleva su imagen: «Estoy pasando un calvario»

Pese a que la semana ha estado marcada por la noticia de la paternidad de Juan Carlos I sobre Alejandra de Rojas, Susanna Griso se convertía también en una de las protagonistas de las últimas horas. Teniendo en cuenta su importante papel en Espejo Público, la presentadora no ha querido dejar pasar la oportunidad de tomar la palabra y desmentir unas imágenes en las que aparece siendo detenida por la policía. Unas fotografías que habrían sido creadas por medio de la Inteligencia Artificial y por las que los usuarios de redes sociales han creído que el fin de la carrera de la maestra de ceremonias estaba a la vuelta de la esquina.

Aunque el pasado martes se ausentó del programa de las mañanas de Antena 3 a consecuencia de un problema de salud, recientemente la periodista volvía a la carga para aclarar que en ningún momento ha sido vendedora de Bitcoins. Un dato que ha resultado ser una estafa en toda regla, y así lo ha demostrado la protagonista en cuestión: «A mí me parecía tan burda la estafa que no le di mucha importancia en los primeros montajes que me llegaron. Cuando la gente pincha es una supuesta página de El Mundo, que ya ves que no puede serlo. Pero luego hay otro montaje, que te lleva a una supuesta entrevista que me hizo Mara Torres, que sí me hizo una entrevista, pero han hecho un montaje y se supone que ahí vendo Bitcoins», explicaba la comunicadora, visiblemente molesta por todo lo acontecido.

El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas. Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra. pic.twitter.com/0dO8OPDAFe — Susanna Griso (@susannagriso) April 27, 2023

Según ha revelado la propia Susanna, todos los enlaces que la relacionan están basados en contenido fraudulento ya que ni vende bitcoins ni ha sido detenida por las autoridades. Algo que ha supuesto un verdadero problema para ella, ya que incluso gente de su alrededor ha llegado a creerlo: «Sé de gente, incluso amigos míos, que le han dado credibilidad. Tengo un mensaje aquí, de una buena amiga que me dice ‘Susanna, he entrado y he dejado dinero y la empresa me dice que me lo va a devolver’», comentaba, cuestionando a su allegada: «Pero cómo te has creído esta mentira».

Dada la repercusión que ha tenido el caso, Griso también se ha visto obligada a hacer uso de sus redes sociales para desmentir todo: «El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas. Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra», escribía, intentando así que frene una mentira que parece haber llegado a todos los rincones del país, llegando incluso a haber robado dinero a la gente con la imagen de Susanna para aportar así una mayor credibilidad a las víctimas que poco a poco han ido cayendo en una estafa de la que no han vuelto a saberse más detalles.