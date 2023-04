María Zurita revela el vínculo inquebrantable que mantiene con Alejandra de Rojas

Aunque su figura está en un segundo plano en lo que a la Familia Real se refiere, María Zurita es ya uno de los pilares fundamentales de Juan Carlos I en España. Tanto es así, que siempre que tiene oportunidad, la hija de la infanta Margarita no tiene reparo en expresar su deseo de que su tío vuelva al país que en su día reinó, guardándole un especial cariño pese a todas las polémicas del que deja constancia en todas y cada una de sus apariciones públicas. Es por ello que, en esta última ocasión, la hija de Carlos Zurita ha hecho referencia al padre de Felipe VI y a la información que le señala como padre de Alejandra de Rojas.

Ha sido durante esta misma tarde cuando la prima del Rey se ha pronunciado sobre el que se ha convertido en el tema del día por excelencia. Y es que, aunque en un primer momento ha negado rotundamente los hechos, finalmente ha dado un dato con el que deja entrever que la relación con la hija de Charo Palacios es como si de un miembro de la familia se tratase: «Alejandra es una de las madrinas de mi hijo, no es que la conozca, es que es como una hermana para mí en el sentido más literario de la palabra», comenzaba explicando, demostrando así que, incluso antes de salir a la luz que su padre es Juan Carlos I, ya gozaba de un muy buen vínculo amistoso con ella.

Intentando quitar hierro al asunto, María ha desviado la atención hacia la visita del abuelo paterno de la Princesa Leonor a España. Unos días en los que ella misma le ha visto «muy bien, divino, fenomenal, está estupendo». Unas palabras con las que aclara que echa en falta que venga más veces a este país, en el que no reside desde agosto de 2020 por haber establecido su residencia habitual en Abu Dabi, donde ahora también vive cerca de su nieto Froilán.

Por otro lado, Zurita también ha confesado que Juan Carlos I no ha podido verse con su madre porque «es complicado» a consecuencia de la gran atención mediática que conllevan todos los movimientos de su tío, sumado a que la salud de doña Margarita no ha sido óptima en las últimas semanas. No obstante, la infanta ha estado al corriente de que su hermano iba a llegar a España ya que «hablan mucho», según su hija, que «espera» que muy pronto el rey emérito pueda volver a vivir dentro de nuestras fronteras.

Para poner el broche de oro a su intervención, la autora de Mi mamá y yo somos una familia feliz ha revelado cuál es el último parte de salud de su progenitora: “Muy bien, está fenomenal”. Unas palabras que encajan con las que otorgaba para las cámaras de Gtres la protagonista en cuestión hace tan solo dos días, confirmando su mejora.