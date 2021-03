Telecinco no para y la factoría de realities de la cadena privada no se detiene. Cuando todavía no se conoce el desenlace del exitazo que está suponiendo ‘La Isla de las Tentaciones 3’, ya se está promocionando lo que está a la vuelta de la esquina, que no es otra cosa que ‘Supervivientes 2021’. Aun queda más o menos un mes para el arranque de una nueva edición del reality más extremo, pero ya están calentando los motores con la primera promoción, emitida en el ‘Debate de las Tentaciones’.

🏝 ESTO ES MUY FUERTE 🏝 pic.twitter.com/S0ZaEnIvlr — Mediaset España (@mediasetcom) March 8, 2021

Hay varios detalles e información que analizar en esta promoción. En primer lugar, repite el tándem de presentadores de la anterior entrega. Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera, Jordi González y Lara Álvarez. Durante los 54 segundos que dura la pieza les vemos caracterizados como auténticos vigilantes de la playa, en el caso del presentador de Sálvame incluso luciendo palmito. El primer eslogan utilizado es «Siempre vigilantes, siempre alerta. Están preparados», en referencia a los concursantes.

Una nómina de participantes que todavía no se conoce. Tampoco la fecha de estreno. No obstante, se han apuntado algunas fechas posibles para estrenar ‘Supervivientes 2021’. Desde los despachos de Mediaset y Bulldog TV se manejan dos opciones: arrancar la primera semana de abril o la segunda. No quieren dilatarlo más. ¿De qué depende? De ‘La isla de las tentaciones 3’.

El reality de parejas está en su ecuador. En un primer momento se dijo que el esperado reencuentro entre los participantes (ocho meses después de las grabaciones) se iba a llevar a cabo tras 10 galas. Sin embargo, viendo los grandes datos de audiencia cosechados se ha decidido hacer un programa más. De confirmarse, esta edición se convertiría en la más larga de todas.

Así las cosas, se espera que -como mucho- para después de Semana Santa eche a rodar ‘Supervivientes 2021’. Todavía no se conocen los intrépidos aventureros que viajarán hasta los Cayos Cochinos para sumarse a su reto de supervivencia. El proceso de selección todavía está en su último tramo, negociando los últimos flecos, pero las quinielas están que echan humo. Uno de los primeros en sonar ha sido Omar Sánchez. El novio de Anabel Pantoja es uno de los favoritos para subirse al avión rumbo a Honduras. ¿Salvará el honor y elevará el nivel de los Pantoja en ‘Supervivientes’. Otros de los nombres de los que se ha hablado es Rafael Amargo, que se puso de actualidad a raíz de su detención, María del Monte, Gianmarco, Adara, Alexia Rivas, Efrén Reyero, Marta López, Carmen Borrego, María José Campanario o Zayra Gutierrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito, protagonista reciente por sus fiestas ilegales.

Otro que vuelve a escena es Jordi González. El presentador catalán moderará el debate de los domingos y regresa tras su polémica de la pasada edición. Hay que recordar que el último debate del año pasado no lo presentó y que su sustituta fue Sonsoles Ónega, algo que generó el enfado de Jordi, quien decidió cerrar sus redes sociales y permanecer ausente bastante tiempo. Pelillos a la mar, el mar caribeño. ‘Supervivientes 2021’ está a punto de llegar.