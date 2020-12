Han pasado cinco meses desde que Paz Padilla vivió uno de los momentos más duros de su vida. El 18 de julio, Juan Antonio Vidal, su marido, fallecía como consecuencia de un tumor cerebral. Una noticia a la que la presentadora llevaba tiempo haciéndose a la idea. Tras este trágico desenlace, la actriz estuvo alejada de la televisión durante 52 días. En su vuelta, dio una lección de vida y se mostró calmada y en paz con la situación que le había tocado vivir. Poco a poco ha ido recuperando la sonrisa gracias al apoyo de su entorno, pero sobre todo, el de su hija, Anna Padilla y la pareja de esta. Hace una horas, la intérprete de ‘La que se avecina’ compartía con sus dos millones de seguidores un vídeo en el que rompe a llorar tras recibir una bonita sorpresa.

En el clip se puede ver una emocionada Paz Padilla que se echa las manos a la cara al no poder contener las lágrimas. «¡Qué sorpresa por los #2mdesonrisas, me la han hecho a mi! ¡Ampliamos la familia con Suti!», escribía Padilla haciendo referencia al perrito que le han regalado. Además, ha querido confesar que: «Hacía tiempo que mis lágrimas no eran de felicidad.gracias a los que me queréis y me dais tanto amor». Unas palabras que tienen relación por la reciente pérdida de su marido, al que tiene presente en todo momento. De hecho, se puede escuchar en el vídeo hasta en dos ocsaciones cómo Paz le nombra. «¡Ay mi Antonio!», dice la presentadora que es un mar de lágrimas al ver aumentada su familia perruna.

Paz Padilla ha vivido su año más complicado, no solo por el triste fallecimiento de Antonio Juan Vidal, sino porque en el mes de febrero también perdía a su madre, Dolores Díaz. Lo hacía a los 91 años en el Hospital Puerta del Mar -Cádiz-, tras estar varios días ingresada. Ambas tenían una excelente relación, de hecho, Lola llegó a intervenir en el programa ‘Sálvame’ para felicitar a su hija al enterarse de que iba a dar las Campanadas en Telecinco. «Mamá, gracias por estar aquí. Este año pido por ti. Te quiero con locura», dijo por aquel entonces la actriz.

Durante los meses de ausencia con motivo del duelo por el que tiene que pasar tras estas pérdidas, Paz Padilla ha compartido en sus redes sociales algún que otro mensaje hacia «su Antonio» como cariñosamente le nombra en alguna ocasión. Las primeras palabras para el que fue y es el amor de su vida fueron: «Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad. Avanza», escribió Padilla en una publicación en la que aparece abrazada junto a su marido.



«Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando», dijo en otra ocasión donde no solo quiso recordar a Antonio sino que también agradeció el calor de cada persona que se ha preocupado por ella en estos duros momentos.