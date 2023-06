Era el pasado mes de noviembre cuando Ibai Llanos decidía comenzar una vida sana para dar pistoletazo de salida a un inminente cambio físico. Dos meses después, el 24 de enero, el streamer publicaba un video donde hablaba sin tapujos sobre como estaba evolucionando y confesaba que, junto a su entrenador, Valentín Colominas González, los resultados estaban comenzando a notarse. Pese a que su nivel de trabajo es cada vez mayor, el vasco ha demostrado ser constante con este nuevo reto y, sin duda, a juzgar por sus últimas palabras, parece que los objetivos propuestos los está consiguiendo.

Ibai Llanos (streamer), during La Liga football match between FC Barcelona and Real Madrid CF, at Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain, on October 24, 2021. Foto: Siu Wu.

«He perdido desde diciembre 15 kg», aseguraba hace tan solo unos días Ibai. Añadía que, pese a que está muy contento con lo que ha conseguido hasta ahora, ha atravesado dos semanas en las que ha estado «estancado» con el peso: «No sé porqué. Seguía haciendo las cosas bien pero ni mejoraba ni empeoraba. Pero hoy he vuelto a ver un pequeño progreso», comentaba. Añadía que él se pesa muy poco, asegurando que tan solo se sube a la báscula una vez cada dos semanas: «Yo no tengo mentalidad tóxica». Utilizando el humor que tanto le caracteriza manifestaba que tan solo está a 2kg de pesar menos que una ballena: «Esto es un dato increíble», decía entre risas. Dejando a un lado su faceta bromista, rectificaba y aseguraba que tan solo está a 2kg de pesar menos que el Ibai de 2019.

En cuanto a su salud física, confirma que todos los datos le han mejorado: «Me hice un análisis hace unas semanas y ahora mismo esto modo toro. No tengo colesterol», comentaba. Sin duda su rostro deja entrever el orgullo que siente tras haber superado los obstáculos de estos meses y estar consiguiendo, poco a poco, el objetivo final.

Más allá de llevar a raja tabla una alimentación sana, el entrenamiento también es un factor primordial en cualquier dieta y es por eso que Ibai ha añadido a su planning ciertas rutinas deportivas que le ayuden a seguir bajando de peso. Por ejemplo, él mismo contó que cada miércoles juega un partido de fútbol con 15 amigos, fusionando así el deporte con una de sus pasiones. De ello podemos ser testigos en un video publicado por él mismo en Youtube, donde enseña el batido de proteínas, leche, fresas y plátano que se toma cuando está jugando.

Su entrenador también ha ofrecido algún que otro mensaje en redes tras los comentarios que señalaban al influencer como «incapaz» de conseguir su cambio físico: «Si alguien pensaba que nos hemos rendido, yo creo que nos queda más que claro que no, que estamos ahora mismo mejor que nunca, estamos esforzándonos mucho», aseguraba.