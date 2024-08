Soraya Arnelas cumple una promesa en el santuario de la virgen de Fátima que guardaba desde ‘OT’

Soraya Arnelas participó en la cuarta edición de Operación Triunfo y lleva dos décadas triunfando encima de los mejores escenarios. Tanto es así que ha llegado a participar en la Gira 50 Aniversario de Isabel Pantoja durante el espectáculo que la tonadillera protagonizó en Mérida. Este fin de semana se ha convertido en noticia porque por fin ha cumplido una promesa que hizo uno de sus familiares antes de participar en el famoso concurso.

Tal natural y cercana como siempre, Soraya se ha trasladado hasta Fátima (Portugal) y ha compartido una bonita imagen junto a su marido. El matrimonio ha estado acompañado de las pequeñas de la casa y del resto de la familia Arnelas, pero no todo el mundo ha querido salir en la foto. La artista ha acompañado esta publicación de un texto muy especial que demuestra que es una mujer de palabra.

«Cuando entré en Operación Triunfo mi tío hizo una promesa a la Virgen de Fátima, por fin hemos podido cumplirla», empieza diciendo. «Además lo hemos hecho en familia, aunque no todos salen en la foto. Es estremecedor ver a tantas personas arrodilladas caminando hacia la Virgen, personas en muchos casos que lo último que les queda es la fe».

Soraya Arnelas en Fátima. (Foto: Instagram)

La intérprete de Mi mundo sin ti ha abierto su corazón y ha mostrado sus lado más humano. Lejos de los focos se esconde una mujer muy sensible. «Es inevitable no emocionarse», comenta durante su viaje a Fátima. Y añade: «Yo he venido a darle Gracias, es lo justo».

Miguel Ángel Herrera, la mejor compañía para Soraya Arnelas

Soraya Arnelas y su marido, Miguel Ángel Herrera. (Foto: Instagram)

La artista siempre ha sido discreta con su vida privada, pero en ningún momento ha escondido nada. Disfruta de una relación muy especial con su querido público, de hecho tiene 478.000 seguidores en su cuenta de Instagram. La cuestión es que su marido, Miguel Ángel Herrera, no es famoso, por eso ha dado algunos pasos en la intimidad.

Soraya y Miguel se casaron en secreto el 7 de junio de 2023, coincidiendo con su 11 aniversario, pero posteriormente celebraron una boda por todo lo alto. El enlace tuvo lugar el 15 de julio en la Casa Palacio Huerta del Conde (Cáceres). Como no podía se de otra forma, Manuela y Olivia, las hijas de la pareja, jugaron un papel importante.

Lo cierto es que Soraya y su marido llevaban mucho tiempo queriendo formalizar su relación, pero la pandemia ocasionada por el coronavirus cambió sus planes. «Nada más despertarnos, estaba con mi hija en la cama y él fue rápido al baño a recogerlo. Me trajo un anillito muy sencillo, con un diamante… y ya le dije: ‘Si no hace falta, hijo mío, tú ya sabes que yo soy tuya’. Pero bueno, él lo quiso hacer de esa manera. Le hacía ilusión y obviamente estoy contentísima», comentó la cantante en enero de 2019.

Tuvieron que pasar varios años hasta que la pareja cumplió su sueño, pero Soraya es una mujer de palabra, por eso ha viajado a Portugal. Tiene mucho que agradecer, pues su carrera no ha dejado de crecer desde que acabó Operación Triunfo.

Soraya Arnelas no se libra de las críticas

Es uno de los rostros más queridos de OT, pero eso no quiere decir que no tenga detractores. Hace unos días recibió una lluvia de críticas después de publicar unas imágenes que mostraban su cambio físico. Ha abrazado al deporte, a la alimentación saludable y a las rutinas favorables, pero hay gente que no entiende este estilo de vida.

«Siento los beneficios y los disfruto. Una hora de CrossFit a tope, para la fuerza y el fondo físico. Me encanta mi grupo, mis compañeros, gente de todas las edades, hemos hecho una piña que voy a echar de menos este mes hasta que volvamos después de las vacaciones», escribió. Y enseguida le comentaron: «Estás demasiado delgada» o «¿Es necesario?»