Sonia, la mujer que atormentó a Joaquín Sabina: “Me estaba haciendo magia negra”

Joaquín Sabina está felizmente casado con Jimena Coronado, una fotógrafa peruana a la que conoció haciendo un reportaje. Retirado de los escenarios a sus 76 años, el artista también es padre de dos hijas, Carmela y Rocío, fruto de su relación con Isabel Oliart. Sin embargo, hubo un tiempo en el que Sabina se vio obligado a abandonar España. Concretamente, en 1970, cuando fue exiliado a Londres tras participar en una protesta contra el Proceso de Burgos.

Fue durante esa etapa, mientras actuaba en pequeños locales, cuando conoció a una misteriosa mujer llamada Sonia y a la que define como «un trueno, intensa, impredecible». Pese a ello, el cantante asegura que «la quería con locura… Y creo que ella también a mí». «El problema es que Sonia siempre veía la botella medio vacía -y a veces menos que medio-, mientras que yo la veía medio llena», señala respecto a sus principales diferencias.

Joaquín Sabina en los ochenta. (Foto: Gtres)

De hecho, los celos fueron el principal problema al que tuvieron que enfrentarse. «Sonia pensaba que vivía con un hijo de puta que le ponía los cuernos con todo el mundo», detalla en su libro Sabina en carne viva, y escrito por el periodista Javier Menéndez Flores. «Y sí, era un hijo de puta, pero nunca le fui infiel… hasta que un día ocurrió», se sincera al respecto. «Por entonces cantaba en un restaurante con una chica colombiana preciosa. Nunca pasó nada con ella, aunque Sonia estaba convencida de lo contrario. Así que, al final, en defensa propia, me fui con la colombiana».

Joaquín Sabina durante una actuación. (Foto: Gtres)

Joaquín Sabina, víctima de magia negra

Cuando volvió a casa, Sabina se encontró con una sorpresa bastante desagradable, y es que Sonia ya no estaba. La mujer en cuestión se marchó sin dar más explicaciones, dejándole tan solo una nota bajo la lámpara de su mesita de noche. Una nota en la que ella le confesaba que se había acostado con más de una docena de hombres para «curarse en salud». «Nuestra relación era pasional… en el peor sentido», define el artista este romance.

Joaquín Sabina sonriente en el escenario. (Foto: Gtres)

Y eso no es todo, ya que Sonia incluso le hizo «magia negra», según recuerda el propio Sabina. A parecer, ella le cortó el pelo y se quedó con un mechón que guardó en un sobre, atado con un lazo. Así, después de una de sus habituales peleas, el artista se encontró en uno de los cajones el sobre con el mechón de pelo, que estaba calcinado. «Me estaba haciendo magia negra», asegura.

Hasta el día de hoy, ella sigue siendo uno de los amores «más incendiarios y tormentosos» de su vida, pero a la que todavía recuerda. Una relación amor-odio que seguramente le habrá inspirado para componer alguno de sus temas más míticos. Años después, el cantante conoció a una de las mujeres más importantes de su vida, Isabel Oliart, -madre de sus 2 hijas-, y también a Cristina Zubilaga, un romance que mantuvo en paralelo. En 1977, se casaba por primera vez con la argentina Lucía Inés Correa Martínez, y hasta 1999 no llegó Jimena, su salvadora y con la que lleva más de dos décadas.