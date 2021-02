Dice la canción que 20 años no es nada, y son unos cuantos más los que Joaquín Sabina lleva enamorado de Jimena Coronado, la fotógrafa peruana con la que contrajo matrimonio el pasado 29 de junio, en cuanto se levantaron las restricciones sanitarias de la pandemia. Y, aunque el cantante y compositor no es muy dado a hablar de su vida íntima, su presencia en ‘La noche D’, el nuevo programa de Dani Rovira, ha sido la excusa perfecta para abrir su corazón. Junto al actor Pepe Viyuela, uno de los colaboradores del programa, el artista ha desvelado aspectos hasta ahora desconocidos, de su discreta relación con la que es, oficialmente su mujer, desde hace siete meses. «Un amor loco que echa llamas», así ha definido su relación con su musa y la mejor compañera de vida que ha encontrado.

Fue precisamente Jimena quien ejerció de anfitriona, recibiendo al actor en su domicilio, donde tuvo lugar la conversación con Sabina. En un amplio salón de su casa le esperaba el cantautor que habló sobre el amor, el arte y lo mucho que aportan las canciones de desamor cuando uno está atravesando un mal momento. «Yo ya no tengo edad para decirlo, pero a mí siempre me ha gustado mucho el amor fou que puede durar un instante o tres años. No mucho más de diez», aseguraba riendo.

Sabina comparaba su historia con tiempos pasados cuando «era todo al revés: sexo, droga y rock & roll. Y no había que ir de gira con la novia. Ahora, si ella no viene, yo no voy». La pareja ha tardado dos décadas en pasar por el altar. Fue el pasado mes de junio cuando formalizaron su matrimonio en el registro civil de la calle Padrillo de Madrid, ente el hoy ministro del Interior, Grande Marlaska, en una ceremonia sencilla y express.

El intérprete de ’19 días y 500 noches’ contó que una de las razones por las que decidieron casarse fue, entre otras, el futuro de Jimena: «Siempre ha estado a mi lado en lo bueno y en lo malo, en todas mis das y venidas a los hospitales. Tengo 71 años y si me pasa algo, quiero que tenga papeles que le den todo tipo de derechos. Y además…¡cómo la quiero!», admitía en un auténtico derroche de amor.

El jienense es un romántico empedernido como bien ha dejado patente a lo largo de su larga carrera musical, y esta faceta suya estuvo muy presente durante su conversación con Viyuela. «Lo mejor del amor es verte en los ojos de la enamorada, te ves mejorado. Y lo peor, el exceso de posesión que empieza con los celos y acaba con las 45 mujeres muertas el año pasado», respondía haciendo referencia al elevado número de féminas víctimas de la violencia de género del 2020.

A lo largo de la charla, Joaquín Sabina no perdió su lado más canalla al hablar precisamente de las rupturas sentimentales: «Las canciones de desamor son más hermosas que las de amor porque son, por una parte un consuelo, y por otra una venganza. Uno la escribe pensando que a esta tipa asquerosa que me dejó tirado, esa canción la va a perseguir toda la vida». Él ha creado infinidad de canciones de desamor y es algo que tiene su lado bueno, como el de llegar a todos, y también malo: «Yo he hecho mis canciones para conseguir chicas yo, no para que las consiga ese que está en cuarta fila a través de mí, que me ha costado mi trabajo», relataba entre risas.

Y finalizaba su intervención hablando del poliamor y de su experiencia en este área, citando a Machín y su mítico estribillo: «Cómo se puede querer a dos personas a la vez y no estar loco». «Yo creo que sí, lo que no se debe es, como ha sido mucha tradición en España, tener dos familias. Se puede tener una amante y vivir con cierta dignidad las dos cosas, pero dos familias es un disparate, una locura. Pero sí he tenido ciertas simultaneidades», reconocía. «Es agotados. Ahora que están de moda las relaciones abiertas, no tengo nada en contra, pero no me apunto, entre otras cosas porque ya uno no tiene edad». Y solo tiene 71 años.