Sonado fichaje de Rosa Benito por Telecinco tras la detención de Antonio Tejado, padre de su nieto

Después de estar unos meses apartada de la pequeña pantalla, en Rosa Benito ha aceptado una oferta de Telecinco para convertirse en el nuevo fichaje del programa que presenta Santi Acosta. La cuñada de Rocío Jurado, a través de una llamada telefónica, ha confirmado que empezará a colaborar con el citado espacio a partir de la próxima semana. Mientras tanto Antonio Tejado continúa en prisión por su presunta implicación en el robo que tuvo lugar en casa de María del Monte.

La relación entre Rosa Benito y Antonio Tejado ha estado cargada de polémica, pero en los últimos tiempos la tensión había desaparecido. Antonio es el padre del primer nieto de Rosa. Mantuvo una relación sentimental con la cantante Rosario Mohedano, quien le puso una denuncia en 2015 por una entrevista que dio en Enemigos Íntimos.

Antonio Tejado en Sevilla / GTRES

Rosario ha recibido varias ofertas para sentarse en diversos programas de televisión, pero ella es cantante y no está interesada en dar a conocer su postura sobre Antonio Tejado. Tienen un hijo en común y para ella lo más importante es el bienestar del menor, por eso no ha arremetido públicamente contra su ex. Amador Mohedano sí se ha pronunciado en YouTube, asegurando que no desea ningún mal al sobrino de María del Monte.

Rosa Benito recupera su puesto en Telecinco

Amador Mohedano intentó sentarse en el plató de ¡De Viernes! cuando salieron a la luz sus problemas con Hacienda, pero ha sido Rosa Benito la que ha logrado convertirse en la nueva estrella del programa. La tertuliana trabajó durante más de una década en Sálvame, aunque tras la irrupción de Rocío Carrasco desapareció de Mediaset. Los responsables del grupo pensaron que lo mejor era cambiar la línea editorial y vetaron a algunos personajes, entre los que se encontraban Rosa, Amador y Rocío.

Rosa Benito y Rocío Carrasco / GTRES

La cuestión es que Rocío Carrasco ahora ha encontrado su hueco en TVE y está centrada en otros asuntos. Por eso Telecinco ha pensado que lo mejor es recuperar a Rosa, quien se incorporará al equipo de colaboradores de Santi Acosta. Este movimiento es muy interesante, pues la tertuliana tendrá oportunidad de dar respuesta a todo lo que está pasando con Antonio Tejado.

Mientras tanto, Benito se ha limitado a aconsejar a Carmen Borrego. Lo primero que ha hecho en ¡De Viernes! es ponerse en contacto con la hermana de Terelu Campos, quién va a concursar en Supervivientes. La exmujer de Amador Mohedano ganó este programa y le ha dado algunas recomendaciones para que aguante lo máximo posible.

La conversación entre Rosa Benito y Carmen Borrego

De momento Rosa no ha hablado de Antonio Tejado, pero sí ha accedido a mantener una conversación con Carmen. Le ha recomendado que no tenga en cuenta su edad y que se limite a disfrutar de la experiencia, olvidándose de todos los problemas que haya en España.

Camen Borrego en Madrid / GTRES

«No pienses en lo que dejas aquí. Céntrate en tu concurso, disfrútalo a tope, los primeros 20 días son muy difíciles porque te tienes que hacer a no comer, los bichos, las pruebas… y es duro. Pero lo vas a hacer súper bien. Yo también fui mayor», le ha aconsejado Rosa. Después ha asegurado que comparte completamente la postura de Borrego, pues ella también estuvo en una situación parecida.

«Entiendo a Carmen. Yo, cuando firmé, es cuando me entraron todos los miedo del mundo, llorando porqué me había metido en esto. Pero fue una experiencia maravillosa. Es un programa que te deprime o lo amas… y yo lo amé». Rosa se siente orgullosa de su estancia en Honduras, de hecho este reality le convirtió en una estrella dentro de Telecinco.