El apoyo clave con el que Carmen Borrego cuenta en su fichaje para ‘Supervivientes’

Carmen Borrego se ha convertido en la novena concursante confirmada de Supervivientes 2024. Así lo avanzaron este lunes desde el programa Así es la vida, donde la propia colaboradora aseguró estar «muerta de miedo» ante la aventura en la que está a punto de sumergirse: «No sé si lo haré bien o mal, pero lo más importante es no defraudarme a mí misma», decía en riguroso directo.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’/ Mediaset

La nueva edición del programa de supervivencia supondrá el debut de la hija de María Teresa Campos en un reality, por lo que, como era de esperar, la noticia de su participación ha generado un gran revuelo. Lo que peor va a llevar va a ser el estar alejada de sus seres queridos y, después de manifestarlo en el espacio televisivo presentado por Sandra Barneda, volvió a incidir en ello a la salida de su jornada laboral ante los micrófonos de Gtres: «Yo soy muy familiar, como sabéis, y el no saber que está pasando en España con mi familia es algo que llevaré mal, pero a lo mejor digo: que bien estoy sin móvil», explicaba.

Pese a estar a miles de kilómetros de su círculo más allegado, lo cierto es que Carmen contará con un apoyo clave durante el concurso. Y es que, aunque todavía no se conoce la lista entera de supervivientes, ya hay un nombre que ha confesado que será de vital importancia para ella. Se trata de Kike Calleja, un rostro muy conocido dentro de la plantilla de Mediaset que llegó a formar parte del clan Campos tras mantener una relación sentimental con Terelu. Aunque su noviazgo no tuvo un final feliz, lo cierto es que Kike ha continuado siendo íntimo de la familia, y es por ello por lo que Carmen se apoyará mucho en él desde Honduras.

Carmen Borrego en las inmediaciones de Mediaset/ Gtres

«Para mí es mi hermano, evidentemente. Será un apoyo, pero no sabemos si vamos a estar juntos aún. Ya sabéis que cuando lleguemos allí nos pueden separar», manifestaba. Cabe recordar que su amistad es tan estrecha que incluso Terelu y Carmen asistieron a la boda de Kike y Raquel Abad el pasado julio de 2022, algo que indica de nuevo la relación tan allegada que mantienen tras dejar atrás las diferencias que terminaron con el romance entre el reportero y la primogénita de la veterana periodista fallecida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Supervivientes (@supervivientestv)

Mientras que Carmen Borrego se ha pronunciado sobre su coincidencia, por el momento, Kike Calleja no lo ha hecho. Tan solo se conocen las palabras de su video de presentación, donde se limita a repasar su trayectoria televisiva: «Soy periodista de corazón y colaborador de televisión. […] Mi amistad con muchos famosos, pero sobre todo, con la familia Campos, me han hecho protagonizar diferentes portadas de revista. Combinarlo con mi profesión no ha sido fácil, pero lo he conseguido», decía, añadiendo que entre sus dos sueños en la vida destaca el de ser padre y el de ganar Supervivientes.