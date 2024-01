Sofía Vergara lanzó el pasado 25 de enero su último reto profesional dentro de la pequeña pantalla. La actriz protagoniza Griselda, ficción que se puede ver en Netflix en la que interpreta a una de las narcotraficantes colombianas más temidas de toda la historia, apodada como la ‘viuda negra’. Por ello, ha estado de promoción en nuestro país. Es por eso por lo que se ha convertido en la invitada estrella de la nueva temporada de A solas, el podcast que conduce Vicky Martín Berrocal, que ya está disponible en YouTube.

Sofía Vergara, invitada al podcast de Vicky Martín Berrocal / YouTube

¿Qué necesita Sofía Vergara para ser feliz?

La diseñadora y la actriz se han citado en el Four Seasons Hotel de Madrid, situado en pleno corazón de la capital para conversar sobre la vida, el trabajo, el amor y sobre esos aspectos de la vida que nos hacen felices en el día a día. «¿Qué necesita Sofía para ser feliz?», ha preguntado la diseñadora.

Vicky Martín Berrocal en su podcast / YouTube

En clave de humor, la intérprete ha respondido, muy sincera: «Dinero. Me encanta». «No solo para poder comprar, sino para también ayudar, para poder crear, para ser una mujer independiente. No digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando se tiene», ha añadido después. Vergara también ha matizado que no le debe «nada a nadie». «No le debo dinero a nadie», ha afirmado. Dejando en un segundo plano lo material, la invitada ha destacado que para ella es muy importante «el amor se necesita, la familia, los amigos, la comida. Todo eso».

Sofía Vergara en la fiesta de Vanity Fair / Gtres

Minutos después, Vicky Martín Berrocal ha querido de qué se siente orgullosa la intérprete. «De mi hijo, de mi trabajo, de tener a mis amigas después de tantos años y de que todavía no me he vuelto loca», ha explicado. Conforme ha ido avanzando la charla, Sofía Vergara ha confesado qué es lo que le asusta. «La menopausia», ha afirmado con temor. «Creo que me está viniendo ya porque ya no duermo como antes. ¿No te ha pasado?», ha dicho, entre risas para después asegurar que «estoy entrando en esa etapa. Tengo 51 años y duermo menos, entonces se desgasta uno muchísimo más. La piel, el aguante, la energía. El genio, no es lo mismo. Es una realidad, pero bueno, toca adaptarse porque de eso no se salva nadie».

Sofía Vergara a la llegada a su nuevo trabajo como juez en ‘America’s Got Talent’ / GTres

Los tres grandes momentos de la vida de Sofía Vergara

Antes de terminar esta intervención, Sofía Vergara ha contado cuáles han sido los tres grandes momentos que han marcado su vida. «El nacimiento de mi hijo, Modern family, yo creo que me cambió muchísimo la vida y, bueno, yo creo que Griselda», ha dicho.