Vicky Martín Berrocal ha arrancado una nueva temporada de su podcast que lleva como título A solas y que se puede ver en YouTube. Esta vez ha sido Sofía Vergara la invitada estrella que ha podido conversar con la diseñadora en el Four Seasons Hotel de Madrid, situado en pleno corazón de la capital. La actriz, que se encuentra en plena promoción por su último reto profesional, la nueva serie de Netflix, Griselda, que se puede ver en la plataforma estadounidense desde el pasado 25 de enero, se ha sincerado en este episodio en el que ha hablado de varios aspectos de su vida, haciendo gala de su habitual naturalidad y carisma. Sin embargo, ha llamado especial atención una sorprendente confesión por parte de la entrevistadora.

La inesperada confesión de Vicky Martín Berrocal

Sofía Vergara interpreta a Griselda, una de las narcotraficantes colombianas más temidas de toda la historia, apodada como la ‘viuda negra’. Teniendo como base de la conversación este escenario, Vicky Martín Berrocal se ha atrevido a revelar a la invitada una inesperada confesión que ha provocado un gran asombro en la intérprete, que no ha dudado en preguntar acerca de este tema que no había salido a la luz hasta ahora.

Vicky Martín Berrocal en su podcast / YouTube

«Hay una cosa que te quería contar que mi padre y mi madre estuvieron en Finca Nápoles con Pablo Escobar», ha dicho la diseñadora haciendo referencia a otro conocido narcotraficante, fallecido en diciembre de 1993. Ante estas palabras de Berrocal, Vergara ha lanzado dos cuestiones con gran curiosidad: «¿qué hacían allí? ¿se puede preguntar?». «Sí, sí, te lo cuento», ha añadido la empresaria segundos antes de contar lo que le ocurrió a sus progenitores durante un viaje.

Sofía Vergara en una entrevista con Vicky Martín Berrocal / YouTube

«Mis padres estaban en Colombia y como era ganadero y llevaba toreros, pues de repente lo invitaron y, entonces que mi padre era un tío que no tenía miedo a nada me cuenta mi madre que ni hablaba. O sea que llegó a aquella casa y fue como si lo hubieran cambiado», ha explicado Vicky mientras Sofía Vergara escuchaba con atención y ojiplática. «Fíjate si mi padre que no tenía miedo a nada le tuvo miedo y Pablo le tenía miedo a Griselda…», ha finalizado.

Sofía habla de lo que es la felicidad para ella

Al margen de la serie, que está siendo todo un éxito de visualizaciones, Sofía Vergara también se ha sincerado acerca de lo que es para ella la felicidad. «¿Qué necesita Sofía para ser feliz?», ha preguntado la diseñadora. En clave de humor, la intérprete ha respondido: «Dinero. Me encanta». «No solo para poder comprar, sino para también ayudar, para poder crear, para ser una mujer independiente. No digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando se tiene», ha añadido. «El amor se necesita, la familia, los amigos, la comida. Todo eso», ha continuado.