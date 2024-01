Los momentos más tensos entre Pablo Motos y Sofía Vergara que ahora tienen una explicación

Han pasado ya varias semanas de la entrevista que concedió Sofía Vergara a Pablo Motos. Con motivo de la promoción de su último reto profesional, Griselda, la actriz de origen colombiano visitó El Hormiguero tras la vuelta de vacaciones de Navidad. Durante su intervención el sarcasmo, la ironía y los zascas marcaron la tónica de una conversación que dio (y mucho) que hablar.

Pablo Motos en un photocall en Madrid / Gtres

Pablo Motos aclara la polémica

Desde entonces, el presentador había optado por la fórmula del silencio absoluto. Hasta este miércoles. El valenciano, aprovechando la visita al plató de Antonio Resines y Jorge Sanz aclaró la polémica sobre los tiras y aflojas que, tanto él como ella, se marcaron en directo.

Una de las preguntas del presentador a sus invitados de este miércoles (quiso saber alguna anécdota incómoda) llevó a Jorge Sanz a lanzarle la siguiente pulla: «¿Cuántos TP de Oro tienes? ¿Cuántos Premios Goya?». «Eso, ¿cuántos Fotogramas de Plata tienes? ¿Cuántos Iris?», añadió Antonio Resines en clave de humor. Situación que recordó a la que vivió Motos con Vergara. «Pero, ¿qué le hiciste a esta mujer?», quiso saber Resines. A lo que Motos contestó con un: «Voy a contarlo todo».

Sofía Vergara y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’/ Atresmedia

«Debo ser el único del mundo, literalmente. Voy a explicar la polémica», comenzó diciendo en un primer momento. «Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien. Entonces, yo le digo: ‘Vi una entrevista tuya con Kevin Hart en un podcast donde no le dejabas caminar. Estabas todo el rato vacilándole y él a ti. A mí, si me pudieses hacer que somos como dos viejos amigos y tú me vacilas y yo te vacilo’. Ella dijo que sí», explicó Motos al respecto.

«Hicimos un programa de puta madre. Nosotros nos lo pasamos muy bien, sólo hay que verlo y se ve que nos lo pasamos muy bien, el público también se lo pasó genial. Sacamos un gran dato, de más de cinco millones de espectadores. Hasta aquí, lo que yo puedo decir», finalizó.

Los zascas de Sofía Vergara a Pablo Motos

El primero de todos tuvo que ver con el apellido de la protagonista de la serie que protagoniza Sofía Vergara en la plataforma estadounidense, el cual pronunciaba mal el presentador tras asegurar que se había visto todos los capítulos: «Ella no se llama Griselda Marcos. Se llama Griselda Blanco. Como él se la vio toda entera la serie», dijo la actriz, generando una risa sonora en el público.

Sofía Vergara en ‘El Hormiguero’/ Instagram

Después, una vez adentrados en preguntas más personales como el cambio de color de su pelo para conseguir papeles de origen latino, Sofía no dudó en expresar su descontento con las intervenciones del presentador: «Haz preguntas más precisas si quieres que te conteste», recriminó, entre risas. Tras esto, Motos intentó de nuevo satisfacer a la invitada, pero esta parecía no quedar satisfecha: «Este programa va a durar seis horas. Te van a cancelar», prosiguió la intérprete.

Pese a estos ‘zascas’, el conductor del programa de Antena 3 terminó la conversación dejando entrever que para nada se había sentido molesto con las reacciones de Vergara: «Sofía sabía que eras buena, pero no tanto. Te adoro», espetó antes de despedir a la actriz.