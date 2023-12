La temporada de El Hormiguero llegó a su fin este jueves, 21 de diciembre. Cristina Pedroche se convirtió en la invitada estrella a escasos días de presentas, una vez más, las Campanadas. Motivo por el que acudió al espacio presentado por Pablo Motos. Durante su intervención televisiva, Pedroche no solo dio algún detalle sobre el atuendo que lucirá la noche del próximo 31 de diciembre, sino que también se sinceró sobre cómo vivió uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su primera hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

El parto de Cristina Pedroche

«Yo es que el parto lo tengo grabado porque para mi es uno de los mejores momentos de mi vida», comenzó diciendo la invitada, muy emocionada. «Lo veo muy a menudo», continuó detallando. Fue entonces cuando Cristina Pedroche confesó a los telespectadores la propuesta que le hizo al presentador. «Pues si quieres te lo enseño. ‘Ah, pues yo no soy escrupuloso’, me dijo», espetó. «Entonces le he estado enseñando el parto y al final hemos acabado llorando los dos», prosiguió Cristina.

Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

«Ya podemos decir que hemos llorado juntos», dijo Pablo. «Es muy emocionante», añadió después. «Me sentí tan fuerte, tan en control de lo que estaba pasando y, luego, claro, conocer a mi hija…», explicó Cristina Pedroche. «Me impresiona mucho verte en los momentos de tranquilidad. Osea, tu tranquilidad, tu cara, tu grito. Es que es un grito no humano. Es un grito salvaje.», continuó el presentador.

Cristina Pedroche, madre de su primera hija

Tras meses de espera, el pasado mes de julio, Cristina Pedroche dio a luz a su primera hija con Dabiz Muñoz en el Hospital Montepríncipe de Madrid. Fue un parto natural, rápido y sin complicaciones. Desde entonces, la presentadora ha estado inmersa en su nueva etapa: la maternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Pese a la buena nueva, la noticia de que iban a ser padres se filtró antes de lo previsto antes de que finalizara el 2022. «No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar», comenzó diciendo Cristina en un post de Instagram.

«Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir. Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos.

Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. Punto y aparte.

No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso», finalizó la misiva.