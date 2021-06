Shakira es una de las cantantes latinas más reconocidas y de mayor éxito a nivel internacional, pero cuando se baja del escenario es una mujer más, madre de dos niños, empresaria y que vive los sinsabores del día a día. Y eso incluye la relación con la familia política. La artista de Barranquilla comenzó su historia de amor con Gerard Piqué hace once años. Fue durante la celebración del Mundial de Sudáfrica cuando sus vidas se cruzaron, un auténtico flechazo que revolucionó a ambos. Ella una exitosa intérprete musical y él uno de los jugadores más destacados del Barcelona. España ganó y el futbolista consiguió invitarla a una cena romántica con la que comenzó todo.

A Shakira la recibieron con los brazos abiertos y han sido numerosas las ocasiones en las que se le ha visto compartiendo ratos de ocio con los padres de su pareja. Pero como en todas las familias, no siempre está de acuerdo con sus suegros y viceversa. Algo que ha confesado en la edición mexicana de la revista ‘Vogue’ donde protagoniza su portada.

A colación de esta colaboración, la intérprete del ‘Waka Waka’ ha participado en el espacio de la revista en Youtube donde ha hecho un repaso de algunos de sus looks. Ha sido en uno de los primeros cuando, al verse en una imagen del año 2012 con el pelo corto y rubio ha explicado cómo llegó a hacerse ese cambio de imagen tan radical.

“Qué mal corte de pelo. Esto fue consejo de mi suegra que me dijo: ‘Ay por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado’”, comienza diciendo riendo. “El peor error de mi vida”, añade. Y termina lanzándole un mensaje directo a la madre de Piqué, Montserrat Bernabéu: “Suegra, no vuelvo a seguir tus consejos estéticos”.

Pero los desacuerdos entre nuera y suegra no han pasado de ahí. Es más, la sintonía que mantienen también la han mostrado en sus redes sociales, donde interactúan compartiendo informaciones relevantes que nada tienen que ver con su vida personal. Así fue cómo la colombiana se hizo eco de un mensaje de su suegra, médico de profesión, en el que hacía referencia a prevenir el daño cerebral en los deportes de contacto como es el fútbol.

Así es la relación con sus suegros

Shakira es una de las afortunadas que puede presumir de mantener una excelente relación con los abuelos paternos de sus hijos. Se llevan de maravilla y han sido varios los detalles que han tenido mutuamente en público, dejando claro que son una familia muy bien avenida. Cabe destacar que, en uno de sus conciertos, a principios de julio del 2018, la cantante le dedicó una canción su suegro, Joan Piqué. Un momento inolvidable para todos los que estuvieron allí, que se emocionaron al escucharla entonar, en perfecto catalán, el ‘Boig per tu’, una de las canciones más populares en este idioma.

Pero también han llegado a compartir vacaciones juntos. Eso sí, cada uno en una vivienda diferente. Así lo contó ella misma en sus redes sociales en el verano de 2013. Shakira se trasladó a la campiña francesa mientras Piqué comenzaba la pretemporada. Así que fueron los padres del deportista los que se trasladaron allí a pasar unos días para hacerla compañía y estar con su nieto Milan, que era solo un bebé. “Hoy mis suegros me han venido a visitar a mi refugio francés”, escribió entonces en su Instagram junto a una foto con el padre de su chico.