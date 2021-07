Pocos podrían imaginar que algún artista evitara ponerle su propia música a su familia pero, por curioso que pueda parecer, este es precisamente el caso de Shakira. Así lo ha confesado ella misma en una reciente entrevista a ET Canadá, donde le preguntaron precisamente si sus hijos eran fans de sus canciones. La colombiana no dudó en contestar a la pregunta, aunque sorprendió mucho con su respuesta, ya que aseguró que en su casa no se escucha su música: “intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Quiero darles la mayor sensación de normalidad posible”, aseguró la artista, que confesó que aunque era difícil escapar al hecho de que tanto ella como su padre eran personajes públicos, prefería que sus hijos crecieran en un entorno lo más sencillo posible: “intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra familia”, aseguró.

Aunque la artista ha dejado claro que la música es un tema recurrente en las conversaciones familiares y ha comentado que hay ocasiones en las que le pide consejo a su pareja, Gerard Piqué. Sin embargo, muchas veces no resulta de mucha ayuda, ya que él mismo suele decirle que “no tiene ni idea”. “Le pregunto a mi marido, que no tiene idea de nada relacionado con mi negocio. No entiende muy bien los vídeos”, comenta Shakira. “Dice: ‘Vale, no entiendo para qué sirven los vídeos. ¡No tiene nada que ver con la canción!’, Y yo le digo, ‘Ok, ¿sabes qué? ¡No hablemos de esto ahora mismo!”, ha revelado entre risas.

Hace algunos meses, era Gerard Piqué quien desvelaba que las respectivas carreras profesionales de ambos habían afectado a sus hijos más de lo que habrían querido y que tanto la cantante como él tienen muy presente que no puede ser fácil crecer con dos padres famosos. «Es lo que hay, han nacido con eso, y creo que es importante que a veces tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando a fútbol con Milan o Sasha, los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esa presión para ganar fuera de casa, entonces que sientan que tienen estas victorias personales dentro», aseguraba el deportista.

La cantante ha estado pasando unos días de vacaciones en Bahamas con sus hijos. Un merecido descanso del que ella misma ha dado muestra a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido algunas imágenes de estas jornadas de relax en familia.

Shakira se encuentra en un buen momento profesional. Después de una larga ausencia, la artista ha vuelto con el single ‘Don’t Wait Up’, antesala de su próximo álbum. ‘Don’t Wait Up’ ha sido compuesto por Ian Kirkpatrick y Emily Warren,mientras el vídeo musical ha sido dirigido por Warren Fu. El avance del clip muestra a Shakira, bailando en la noche sobre una tarima en una playa. La cantante ha asegurado que le encantaría iniciar una gira internacional en cuanto le sea posible.