La cantante Shakira está pasando por uno de sus momentos más delicados. A su polémica separación de Gerard Piqué y sus problemas con la Justicia se suma ahora el estado de salud de su padre. William Mebarak ha tenido que ser ingresado en un centro médico de la Ciudad Condal después de haber sufrido un derrame cerebral. La madre de Shakira, Nidia Ripoll, ha confirmado que su marido está bien y recuperándose poco a poco, aunque este nuevo ingreso hospitalario ha hecho saltar todas las alarmas, sobre todo, porque la salud del padre de la colombiana se ha resentido especialmente en los últimos tiempos.

A pesar de que por ahora la artista no ha hecho declaraciones, sí que ha compartido a través de las redes sociales una significativa imagen, en la que se ve a su padre en el hospital y a su madre dándole un beso. Una fotografía junto a la cual ha escrito: “El amor verdadero”. Un post con el que la cantante no solo confirma que su padre se está recuperando, sino que, además, muchos han querido ver un ‘dardo’ a Gerard Piqué, tras su abrupta ruptura hace algunos meses. Han sido numerosas las personas que no han dudado en comentar la publicación de la colombiana y le han mandado mensajes de cariño y apoyo como Prince Royce, Alejandro Sanz, Jordi Roca o Antonella Rocuzzo, entre otros.

Según se ha publicado, también Gerard Piqué se ha interesado por el estado del padre de Shakira. En medio del proceso de acuerdo sobre su separación, sobre todo, en lo que respecta a la custodia de los dos hijos de la pareja, el futbolista no ha dudado en preguntar sobre la evolución de William Mebarak, al que, por cierto, sus hijos adoran. Eso sí, parece que Gerard Piqué no ha estado en contacto directo con Shakira, sino que ha hablado con su madre, Nidia Ripoll, que le ha contado cómo se encuentra su marido.

Wiliam Mebarak, de 91 años, ha tenido algunos problemas de salud en los últimos tiempos. El pasado mes de junio, el padre de Shakira sufrió una caída por la que tuvo que acudir al hospital, apenas unos días después de que se confirmara la separación de la colombiana y Gerard Piqué. Ella misma quiso compartir con sus seguidores algunas fotografías y vídeos en los que se veía el proceso de recuperación de su padre y lo volcada que estaba con él: “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió la artista en sus redes. Sin duda, su familia ha sido su gran refugio en estos momentos convulsos para la artista, que atraviesa, a la fuerza, una de las etapas más complicadas de su vida.