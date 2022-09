La realidad de Shakira ha cambiado 180 grados en unos años. De estar viviendo una vida plácida en Barcelona junto a su familia, mientras recorría el mundo haciendo conciertos, a estar sumida en una dolorosa ruptura que ha terminado en batalla judicial. El 4 de junio comunicó oficialmente su ruptura con Gerard Piqué y desde entonces se abrió un proceso de asimilación muy duro que actualmente se dirime con encuentros, con abogados de por medio, para esclarecer la situación de sus dos hijos en común, Milán y Sasha.

El desgaste sufrido es considerable y así lo reconocía ella durante la reciente entrevista que ha concedido a la revista Elle, en la que desgrana cómo es su situación. Entre las confesiones de la intérprete de Te Felicito se encuentran algunas realmente sorprendentes. Una de las que en un principio pueden pasar desapercibidas pero que son significativas se dio a la pregunta de quién había estado ayudándola a salir de este bache en el que está sumida.

Los buenos amigos son aquellos que están en los buenos momentos pero que en los malos acuden incluso sin ser llamados. En su caso, Shakira lo tiene muy claro: «Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos. Por ejemplo, Will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz», comienza diciendo.

¿Quién compone ese círculo íntimo en el que la cantante se apoya tras romper con Piqué? «Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos», desvela.

El cantante español es uno de los grandes amigos de Shakira. LOOK pudo conocer hace unas semanas que además de amigo es un gran asesor y que ha aconsejado a la de Barranquilla en asuntos legales, recomendándole a Pilar Mañe como abogada. También le ha insistido en que vuelva a Miami junto a sus hijos para empezar de cero.

Shakira y sus buenas palabras para Piqué

El dolor generado ha sido importante. Shakira ha tenido que ver cómo su expareja hasta hace poco rehacía su vida en tiempo récord junto a la joven Clara Chía. Sin embargo, ella tiene clara cuál es su prioridad y responde con elegancia ante la nueva ilusión del catalán: «Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos».