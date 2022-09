Shakira, a corazón abierto sobre Piqué por primera vez: «Es una de las horas más oscuras de mi vida»

Shakira siempre había estado acostumbrada a que se hablase de ella por su música. Su movimiento de caderas y algunas de sus canciones forman parte de la historia reciente de la música. No es ningún secreto que es una de las artistas más importantes del planeta. Pero desde que comenzase su relación con Gerard Piqué hace más de una década, todo cambió y se empezó a hablar también de su parcela más íntima. Estas informaciones alcanzaron su punto más álgido con el anuncio de su ruptura a comienzos del verano.

La colombiana y el español no se habían pronunciado desde el pasado mes de junio, a excepción del comunicado oficial de anuncio: «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respecto a la privacidad. Gracias por su comprensión». Punto y final a las declaraciones, hasta ahora.

Shakira ha tomado la decisión de romper su silencio a través de una entrevista concedida a la revista Elle en la que habla sin tapujos de esta dura ruptura que le ha dejado «un agujero en el pecho», tal y como ella misma desvela. No le pone paños calientes a su situación y admite una tristeza lógica por su situación actual: «Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos», comenta. Y reconoce que la música ha sido terapéutica: «En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz».

La ex de Piqué cuenta a qué se ha agarrado en estos momentos de dificultad: «Todos pasamos momentos difíciles en la vida, ya sabemos que esto no es precisamente un camino de rosas. Pero lo más importante siempre es confiar en la resiliencia del ser humano, especialmente las mujeres», continúa.

No faltan tampoco las indirectas al futbolista del Barça al recordar que ella cambió su estilo de vida para adaptarse a un nuevo país y a la situación de su pareja: «Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada (…) Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha. Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar», explica.

Sobre el duro proceso para dirimir la custodia de sus hijos, Shakira se muestra preocupada por sus pequeños: «Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado».

Por último, no confirma pero tampoco desmiente que su exitosa canción Te felicito fuera dirigida a Gerard Piqué: «Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser».